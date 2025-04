Santiago Botero Jaramillo estuvo en el Mercado de Cartagena con propuestas para transformar Colombia

Santiago Botero Jaramillo, un reconocido empresario y filántropo colombiano, ha dado un paso trascendental en su carrera profesional al anunciar su candidatura para la presidencia de Colombia en el período 2026-2030. Tras más de 20 años de exitosa trayectoria en el mundo empresarial, con la creación de más de 35 empresas y la generación de miles de empleos, Botero ahora busca aplicar su visión de transformación empresarial al gobierno de Colombia. Con un enfoque claro en la erradicación de la corrupción, la mejora de la seguridad y la aceleración del crecimiento económico, Botero propone un cambio radical en la forma en que se administra el país.

La figura de Santiago Botero Jaramillo se ha destacado en el sector privado por su capacidad para identificar oportunidades de negocio, generar empleo formal y digno, y consolidar empresas que hoy son referentes en el ámbito económico nacional. Su experiencia como fundador y CEO de Finsocial, una de las Fintech más importantes de Colombia, lo posiciona como un líder con un enfoque innovador y pragmático, cualidades que ahora busca llevar a la política nacional.

Una Visión Empresarial para el País

La propuesta de Santiago Botero para Colombia está profundamente influenciada por su éxito como empresario. Para él, administrar un país es similar a administrar una empresa: se necesita visión estratégica, responsabilidad, trabajo en equipo y transparencia. A lo largo de su carrera, ha aprendido que una empresa exitosa depende en gran medida de sus recursos humanos y de un ambiente laboral donde todos se sientan parte de un proyecto común. Por ello, su visión se basa en un gobierno que promueva la cooperación entre todos los sectores de la sociedad, pero, sobre todo, que ponga fin a la corrupción que durante décadas ha afectado el desarrollo del país.

En sus primeros discursos como candidato, Botero ha enfatizado que uno de los principales desafíos de Colombia es la corrupción, un mal que, según él, ha obstaculizado el progreso del país durante más de seis décadas. “Durante demasiado tiempo, hemos sido testigos de cómo los recursos públicos se desvían, cómo los intereses personales de unos pocos afectan a millones de colombianos. Eso debe terminar. Con corrupción cero, Colombia puede alcanzar su verdadero potencial”, afirmó Botero.

La Lucha contra la Corrupción: El Pilar de su Gobierno

El principal pilar de la propuesta de Botero es la lucha contra la corrupción. Para él, no se trata solo de tomar medidas contra los corruptos, sino de crear un sistema de transparencia que haga imposible que la corrupción prospere. Propone la creación de un sistema de rendición de cuentas a nivel nacional, utilizando herramientas tecnológicas que permitan un monitoreo en tiempo real de los recursos públicos y garantizar que estos lleguen a las personas y proyectos que realmente lo necesitan.

Una de las principales propuestas de Botero es la implementación de un sistema de auditoría digital que permita a los ciudadanos monitorear el uso de los recursos públicos. “La transparencia debe ser la regla, no la excepción. Los ciudadanos deben tener acceso a información clara y directa sobre cómo se invierten los recursos del estado. Si no lo hacemos, ¿cómo podemos exigirles a nuestros líderes que actúen con honestidad?”, señaló.

Además, Botero también propone la creación de una agencia independiente encargada de supervisar las licitaciones públicas, que a menudo son un campo fértil para la corrupción. Esta agencia, según el empresario, estaría compuesta por profesionales altamente capacitados y sin intereses políticos, lo que garantizaría que se cumplan los principios de justicia y equidad en la adjudicación de contratos.

Fortalecimiento de la Seguridad y el Desarrollo Económico

El otro componente fundamental de la propuesta de Botero es la mejora de la seguridad en todo el país. En su visión, la seguridad es la base sobre la cual se puede construir una economía sólida y prospera. Sin seguridad, no hay confianza, y sin confianza, no hay inversión. Es por ello que Botero apuesta por un enfoque integral para combatir la violencia y el crimen organizado, que incluye no solo una mayor presencia de las fuerzas del orden, sino también una mayor inversión en programas sociales y educativos que ayuden a prevenir la delincuencia desde su raíz.

Para fortalecer la economía del país, Botero propone una serie de reformas económicas que fomenten el emprendimiento y la inversión en sectores estratégicos como la tecnología, las energías renovables y la agroindustria. Botero tiene claro que la innovación es clave para el crecimiento económico, y su propuesta incluye incentivos fiscales para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo, así como un enfoque en la capacitación de los jóvenes colombianos en áreas de alta demanda, como la tecnología y las ciencias.

Una Colombia Más Inclusiva y Justa

A lo largo de su carrera, Botero ha demostrado un fuerte compromiso con la inclusión social. En su visión para Colombia, no hay lugar para la discriminación ni para la exclusión. En su gobierno, las políticas públicas se orientarán a reducir las desigualdades sociales, promoviendo una mayor equidad en el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos.

En particular, Botero se ha mostrado comprometido con la inclusión financiera, un área en la que ya ha logrado avances con su empresa Finsocial. En su propuesta presidencial, Botero plantea expandir la cobertura de los servicios financieros a las zonas más remotas del país, garantizando que todos los colombianos, sin importar su ubicación o situación económica, tengan acceso a las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida.

El Compromiso de Botero con el Cambio

Santiago Botero Jaramillo llega a la política con la firme convicción de que Colombia puede ser una nación próspera, segura y justa. Su experiencia en el sector privado, su capacidad para generar empleo y su compromiso social lo convierten en una de las figuras más prometedoras en la política colombiana.

Con su lema “Corrupción cero, primero la seguridad y economía al doble”, Botero no solo busca administrar el país, sino transformarlo. Para él, un gobierno eficiente, transparente y comprometido con el bienestar de todos los colombianos es la única forma de garantizar que el país alcance el desarrollo y la prosperidad que merece.