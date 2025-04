Procurador Eljach podrá enviar concepto sobre la Reforma Pensional a la Corte Constitucional

JUSTICIA

La Corte Constitucional declaró infundado el impedimento que interpuso el Procurador General, Gregorio Eljach, para conceptuar la Reforma Pensional.

El procurador se había declarado impedido teniendo en cuenta que dio trámite a la ley 2381 en el Congreso, cuando era secretario del Senado. No obstante, para la Corte esto no influye en el estudio de constitucionalidad actual.

Según la Sala Plena, en la atualidad se estudia es un presunto vicio de procedimiento en la Cámara más no en el Senado.

“Las actuaciones que desarrolló, no tienen incidencia de cara a los cargos de inconstitucionalidad admitidos en el presente proceso, pues no se acreditó alguna relación entre las funciones ejercidas como Secretario del Senado de la República respecto a un presunto vicio de procedimiento acaecido en la Plenaria de la Cámara de Representantes“, indicó la Alta Corte.

Cabe resaltar que la Procuraduría de Margarita Cabello había emitido un concepto que pedía tumar la Ley Pensional por vicios de trámite, no obstante no fue tenido en cuenta por la Corte al evidenciar que para la época de los hechos no se le dio trámite a un impedimento de la magistrada Diana Fajardo.

Ahora, se espera que el procurador Eljach emita su concepto antes del mes de mayo, para que el magistrado, Jorge Enrique Ibáñez pueda ajustar su ponencia para iniciar los debates en la Sala Plena.