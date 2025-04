Incendiaron una casa en represalia al homicidio de un joven universitario en Mahates, Bolívar

Cartagena

En las calles de Mahates hay dolor y consternación por la muerte de Yeimer José Ballestas, un joven estudiante universitario de Ingeniería de Sistemas que fue asesinado a cuchilladas en medio de una riña registrada en un estadero del municipio.

Las versiones preliminares apuntan a que la víctima fatal habría sido atacada por un sujeto que se encuentra plenamente identificado por las autoridades en ese establecimiento público y hoy está prófugo de la justicia.

En las últimas horas, familiares y allegados le dieron el último adiós a Yeimer José Ballestas en el cementerio de Mahates. En medio del sepelio, un grupo de amigos del hoy fallecido se digirió hasta la vivienda del abuelo del supuesto homicida y presuntamente le prendieron fuego en represalia al crimen.

“Desafortunadamente unos jóvenes que todavía estaban muy conmovidos y dolidos por la muerte de su amigo salieron del cementerio sin decirle nada a nadie, se fueron para la casa del abuelo del que fue supuestamente el agresor y la incendiaron por la parte trasera. También le rompieron la taza del baño y le dañaron parte de la cocina”, confirmó el Mayor Mauricio Díaz, comandante del primer Distrito de Policía Bolívar.

Algunos pobladores reportaron que el Cuerpo de Bomberos tardó en llegar a controlar la emergencia en el barrio La Variante del municipio de Mahates. Por fortuna, la conflagración solo dejó pérdidas materiales en el inmueble sin personas lesionadas.

Las casas vecinas no sufrieron daño por la pronta reacción de los vecinos, la policía ayudando a echar agua con mangueras, palas e incluso tierra. Los bomberos argumentaron no habían llegado porque no tenían las garantías de seguridad, pero allí había siete policías acompañando”, puntualizó el uniformado.