Edwin Bustinza Lozada: el abogado que convirtió el compliance en un pilar estratégico de la minería

Su trayectoria, forjada en el cruce entre el derecho, la ética empresarial y la gestión de riesgos, ha marcado un antes y un después en la forma en que se concibe el cumplimiento normativo dentro de la industria minera en el Perú.

Un abogado con visión internacional y enfoque multidisciplinario

Bustinza no es el típico abogado corporativo. Su formación de base como abogado magna cum laude por la Universidad de Lima fue solo el punto de partida. Pronto entendió que el futuro de las industrias extractivas pasaría por marcos legales más exigentes, estándares internacionales y una ciudadanía cada vez más atenta a la conducta empresarial. Por eso, amplió su perfil con estudios de posgrado en derecho minero, regulación ambiental, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y la gestión de riesgos.

A nivel internacional, su L.L.M. en Derecho Ambiental y de Recursos Naturales en la Universidad de Denver le permitió profundizar en los temas de gobernanza de recursos, sostenibilidad y conflictos socioambientales, una experiencia que se complementó con su participación en programas de formación en Australia, Brasil y Estados Unidos. No es casualidad que su perspectiva sobre compliance sea mucho más amplia que la mera aplicación de normas: la ve como una herramienta de transformación empresarial.

Diez años en el corazón legal de una minera líder

Durante una década, Edwin Bustinza Lozada fue jefe del área legal de Compañía de Minas Buenaventura, una de las principales empresas mineras del país latinoamericano. En ese rol, se enfrentó a los temas más críticos del sector: conflictos sociales con comunidades campesinas, procesos de adquisición de tierras, revisión y diagnóstico de títulos de concesiones mineras, cumplimiento ambiental y cierre de minas. Su trabajo no se limitó al análisis legal; fue un articulador entre la empresa, el Estado y los actores sociales.

Negoció contratos clave para la exploración y explotación de recursos, dirigió procesos de fusiones y adquisiciones, capacitó a los equipos en las operaciones mineras sobre la regulación ambiental y minera, y brindó asesoría transversal a todos los departamentos de la empresa. También participó activamente en foros especializados y talleres internos sobre derecho ambiental, demostrando un compromiso genuino con la educación y la divulgación legal dentro del sector.

Del derecho al compliance: construir cultura ética en la minería

En 2022, Bustinza asumió un nuevo reto: liderar el área de compliance corporativo en la misma compañía. Su enfoque fue claro desde el inicio: no se trataba solo de revisar políticas, sino de crear una verdadera cultura de cumplimiento, alineada con estándares internacionales, pero adaptada a las particularidades del entorno minero peruano.

Bajo su liderazgo, se rediseñó el Programa Corporativo de Cumplimiento (CCP), fortaleciendo los mecanismos de prevención de riesgos, integridad y transparencia. Implementó procesos rigurosos de debida diligencia, prevención de lavado de activos (AML/KYC), capacitaciones internas y canales de denuncia efectivos. Además, promovió un marco de ética y conducta que sirviera de guía operativa para todos los niveles de la organización.

Lo distintivo de su enfoque radica en la integración del compliance con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). En un sector que enfrenta presiones por operar de manera más sostenible, su aporte ha sido clave para alinear las operaciones de la compañía con marcos de gobernanza modernos, donde el cumplimiento no es reactivo, sino proactivo y estratégico.

Pensador y voz influyente en el debate sobre minería y ética

Edwin Bustinza no se ha limitado a aplicar sus conocimientos dentro de la empresa. Ha sido un activo divulgador y promotor del compliance en foros especializados. Entre sus publicaciones destacan artículos en revistas de su país como Energiminas, Rumbo Minero e internacionalmente como CIOReview y el Denver Journal of International Law and Policy, donde ha abordado temas como la economía circular, la RSE en minería y la innovación en programas de cumplimiento.

Además, ha sido ponente en congresos internacionales de derecho minero, cumbres sobre compliance y espacios académicos en Perú y el extranjero. Su participación en el Leaders League Compliance Summit 2024, hablando sobre cómo enfrentar el avance de la minería ilegal desde el compliance, refleja su compromiso con los grandes desafíos éticos del sector.

Fue reconocido e incluido en la GC Powerlist Perú en 2022 y 2023 por The Legal 500, una distinción que destaca a los abogados internos más influyentes en la toma de decisiones empresariales. También forma parte de asociaciones clave como ETHICS (Asociación Peruana de Ética y Compliance), IADEM (Instituto Argentino de Derecho Minero) y Compliance LATAM. .

Un perfil necesario para una nueva minería

La carrera de Edwin Bustinza es un ejemplo de cómo el compliance puede y debe adaptarse a las realidades complejas de industrias como la minería. Su experiencia demuestra que el cumplimiento normativo no se limita a evitar sanciones, sino que puede convertirse en un motor de confianza, sostenibilidad y competitividad.

En Latinoamérica donde la minería enfrenta crecientes demandas sociales, desafíos ambientales y cuestionamientos éticos, profesionales como Bustinza son esenciales. No solo entienden la ley, sino que la interpretan con inteligencia estratégica, sensibilidad social y visión de futuro.