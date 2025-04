Congresista Carolina Giraldo, denunció amenazas de muerte por defender a la mujer pereirana

Pereira

En las últimas horas la representante a la Cámara por el departamento de Risarlda, Carolina Giraldo, hizo públicas las denuncias por mensajes intimidatorios y amenazas de muerte que ha recibido a través de redes sociales, luego de publicar un video en el que rechazaba un comercial de una marca de hamburguesas que promociona un reconocido influencer colombiano, donde hablan así de la mujer pereirana. (escuche el audio)

Play/Pause Polémico comercial de hamburguesas en el que se refieren a la mujer pereirana 00:11 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de rechazar de manera contundente cómo se refieren en esta publicidad a la mujer pereirana, la congresista denunció en una sesión de la Cámara de Representantes, que ha recibido múltiples mensajes donde la amenazan de muerte.

“Lo que comenzó como una defensa a la mujer pereirana, ya va en siete mensajes de amenazas, con fotografías de armas, en donde dicen textualmente: ya la tenemos ubicada, no haga que la busquemos y le metamos tres pepazos y matemos a su familia; también tengo mensajes de esta índole: tu marido debería pegarte más; y cómo estos mensajes, son siete los que he recibido. Yo si le quiero pedir a las autoridades que no desestimen este tipo de amenazas”, denunció la congresista Giraldo.

La represente ya interpuso las denuncias ante la Fiscalía y pidió que se garantice su seguridad, además que este tipo de acciones que vulneran la honra de la mujer pereirana, no se puede tolerar y exigió respeto al influencer y a todos los seguidores.

Le puede interesar: Avanza en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca erradicar la ablación en Colombia