Protestan en Bogotá trabajadores del proyecto Guayepo: Les deben cinco meses de salario

Bogotá D.C

Guayepo es el proyecto solar más grande de Colombia y del continente que se compone de dos parques solares: Guayepo I y II, ubicados en la Costa Caribe.

Lo que prometía ser un hito para la transición energética del país , se convirtió en hambre y pobreza para los habitantes de los municipios de Ponedera y Sabanalarga en Atlántico.

“A nosotros nos deben cinco meses de salario. También vemos la afectación económica que ha tenido toda la región, de que estos parques vienen a construir, a desarrollar y lo que traen es miseria y pobreza”, aseguró Zamir, propietario de Setic, empresa colombiana de topografía y obras.

Más de 700 trabajadores locales, contratistas y proveedores afirman incumplimientos con el pago de sus salarios y contraprestaciones por su trabajo. Por eso algunos de ellos llegaron a las oficinas de Enel, en el norte de Bogotá.

¿Qué tiene que ver Enel con los proyectos Guayepo I y II?

El Proyecto Parque Fotovoltaico Guayepo I y II es propiedad de la compañía de energía, Enel y de la empresa española Soltec, que creó una filial en el país, Soltec Tracker Colombia, para construir el proyecto.

Es por eso que algunos de los contratistas llegaron hasta la sede de Enel en Bogotá, según ellos cansados de que los ignoren.

“Enel se lava las manos diciendo que el problema contractual es con Soltec, ero no es un problema contractual, esto es un problema social”, aseguró Zamir.

Más de 205 millones de pesos le deben a la empresa de Zamir, ‘Setic’, quien ha tenido que despedir a varios de sus trabajadores.

“Mi empresa tenía 45 empleados y he quedado en la calle. Mi empresa no ha podido volver a contratar porque e stoy bloqueado por la ARL y la EPS , no he podido poder brindar mi servicio. Ya yo no sé qué más hacer”, dijo desesperado Zamir.

El empresario añadió que se quedará frente a las oficinas de Enel hasta que le den soluciones porque “muchas familias han quedado sin sustento, y varias empresas locales han sido llevadas a la quiebra por la falta de pago".

“No hay inversión social”





Además de las denuncias de los empresarios y trabajadores por el incumplimiento de pagos en su salario, también aseguraron que la inversión social que se prometió con la construcción del proyecto solar no se ha hecho.

“No hay inversión social. Prometieron canchas, prometieron juntas de acción comunal. No se ve reflejado nada de eso”, señaló el empresario.

Los trabajadores involucrados en este proyecto, aseguraron haber llegado a todas las instancias con las empresas, pero "nunca se responden formalmente de fondo; lo único que recibimos son excusas informales y promesas incumplidas a través de procesos administrativos denominados PQR´S, que en nada aportan para que las afectaciones generadas por el Proyecto, sean reparadas como corresponde“.