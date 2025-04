Libro: Memorias de un Soldado del Aire, del general (R) Fabio Zapata Vargas de Armenia, Quindío

Armenia

En el Auditorio de la Solidaridad, edificio Cofincafe en Armenia se llevó a cabo la presentación del libro “Memorias de un soldado del aire”, escrito por el General (R) Fabio Zapata Vargas, ex comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el General ® Fabio Zapata Vargas oriundo de Armenia y que contó detalles de lo que plasmo en este libro luego de 40 años de servicio en la Fuerza Aérea Colombiana.

¿De dónde nació la idea?

El general explicó “este es un libro que se me ocurrió escribirlo después de estar conversando con varios compañeros míos sobre lo que nos pasó en la Fuerza Aérea. Son 40 años del primero de enero de 1961 cuando ingresé como estudiante, como cadete y el año 2000 cuando me retiré formalmente del servicio.

En realidad, allí narro algunas algunos eventos que me sucedieron todos reales, pero más que todo trato como de imprimirle un sentido muy místico para las nuevas generaciones de la institución. Si nosotros no recordamos algunas historias que sucedieron, quedan en el olvido.

Y esas historias, digamos, debajo de ellas hay mucho hay mucha mística, hay mucha enseñanza que realmente deberían tener los nuevos muchachos que están ahora haciendo la carrera de la Fuerza Aérea. Yo pues simplemente digo en el libro todas las experiencias que pude tener

El libro, tiene una característica es muy humano.

Yo veo a la persona, estuve cerca de ella, hay varias cosas, por ejemplo, Armero, todas estas cosas que sucedieron es porque me nacieron hacerlas y las sigo haciendo. El libro realmente no ha modificado mi conducta y ha sido así desde que salí de Armenia en enero de 1961.

General (R) Fabio Zapata Vargas firmando su libro "Memorias de un soldado del Aire" Foto: Adrián Trejos Ampliar

General, se considera un gato de siete vidas

Lo pongo como unas como una coincidencia. Porque es que cuando se juntan, digamos, el tiempo, la oportunidad y uno aproveche de esa de esas dos circunstancias, pues salen las cosas muy bien, pero cuando golpeé la montaña, no lo quise decir, pero lo digo en el libro del primer golpe a la montaña, al segundo golpe cuando ya en la saliente logré sacar el avión al vuelo transcurrieron máximo 3 segundos, fueron 3 segundos en donde yo recordé exactamente en mi vida en la fuerza, de mi vida anterior, todo mi papá, mi mamá, todo Armenia, todo lo recordé, o sea que indudablemente esa experiencia marca en uno y le enseña de que hay cosas donde uno no debe insistir y esa insistencia pues lamentablemente yo era muy inexperto en ese momento y fue muy presionado por el oficial que estaba al mando de la operación de Marquetalia. Ahí en el libro quedó plasmado.

¿Qué significa para el General haber pertenecido a la Fuerza Aérea, y ser el comandante?

El General (R) Fabio Zapata Vargas, señaló “lo de la comandancia es circunstancial también, yo cuando el presidente me llamó ese en ese mes de octubre, 30 de octubre, pues yo no imaginé que me iba a decir lo que me dijo, sino que iba imaginé un requerimiento de orden público y dijo, ”Pues nosotros lo terminamos con mucha tranquilidad, pero cuando me dijo que iba a ser el comandante de la Fuerza Aérea, sentí un frío, sentí una cosa por de mi cuerpo y tanto que no pude no pude decirle nada al presidente, fue alguien me sacó el espasmo, me dijo, “Hombre, que en nada lo felicito, esto y lo otro.” Y ahí sí caí en cuenta yo de que fui como más dueño de mis nervios, pero realmente el hecho de que hubiera sido comandante de la Fuerza Aérea no modificó en nada, en nada, en nada mi forma de ser.

Yo no critico a nadie

Fui siendo un muchacho como que salió a Armenia tranquilo, amante de los demás, amante de las personas, viendo lo mejor en las personas, no criticar, esto lo digo pues con una humildad muy grande, yo nunca critico a nadie, si alguien hace algo malo y o algo con lo que yo estoy de acuerdo, debe tener sus razones y la respeto, entonces me parece que todo eso lo plasmo en el libro.

El libro lo puede leer un niño de 10 años

Simplemente pues, como le digo, es una narración que estoy seguro que la decimos con un idioma muy sencillo, me olvidé decirlo, para que los niños lo entiendan también. Yo hice el ensayo con un niño de 10 años. Le voy a enseñar le voy a enseñar el texto pelado. Cuéntemelo y me lo contó todo. O sea que es un idioma muy sencillo, muy muy fácil de leer.

¿Qué papel juega Armenia en todo este proceso del libro y de su carrera ?

Armenia siempre, Armenia siempre lo ha tenido al frente. Incluso mi madre es nieta de Hipólito Nieto, que fue uno de los fundadores de Armenia. entonces Armenia para mí representa todo, con el Negro Fajado, con Fernando que tanto tanta amistad tuvimos, inauguramos los festivales aéreos de Armenia, estuvimos allí presentes, pero más que una, digamos, un reconocimiento personal lo hacía por la ciudad, por la gente, para que la gente tuviera ese momento de esparcimiento y pudieran, digamos, tener más bien un agradecimiento con la fuerza. aérea, que es la que estaba prestando todos sus aviones para que se hicieran los festivales.

25 años volando en el helicóptero

Yo estuve 25 años volando helicóptero y el vuelo del helicóptero siempre se caracterizó por estar en el apoyo al ejército, en el combate, en las cosas. Pero nunca dejé pues de pensar en Armenia.

¿Qué mensaje para las nuevas generaciones que como usted están iniciando hoy este camino en la Fuerza Aérea?

Yo le digo de que piensen siempre de que la Fuerza Aérea es una institución que requiere gente muy grande, muy dedicada y muy de mucho tesón. Ayer, no sé si sea cierto, escuché al presidente de la república que ya había decidido la compra de unos nuevos aviones.

Esos nuevos aviones son aviones supersónicos, aviones de unas características que nosotros no conocemos y, por lo tanto, esa gente que está entrando ahora o que ya está iniciando su carrera en la Fuerza Aérea tiene que esforzarse cada vez más y más y más para que esos aviones den el rendimiento y la esperanza a los colombianos.

El libro “Memoria de un Soldado del Aire” será presentado en la próxima feria internacional del libro en Bogotá.