Felipe Uribe, tras ser tercero en Copa Mundo de Clavados: “Trabajamos por ese podio en Olímpicos”

Luis Felipe Uribe sigue haciendo historia para Colombia. (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Felipe Uribe hizo historia para el deporte colombiano este domingo 6 de abril, luego de haber ganado la medalla de bronce en la prueba de trampolín 3 metros individual que se disputó durante la Copa del Mundo de Clavados.

Uribe destacó de la gran manera en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, México, y consiguió una puntuación general de 452.05. Lo anterior le permitió quedarse en el podio y, de paso, sellar la mejor participación nacional en toda la historia de esta disciplina.

Emoción y alegría por lo conseguido

En diálogo con Caracol Deportes Domingo, Felipe Uribe se mostró sumamente emocionado por la medalla de bronce obtenido en suelo mexicano y aseguró que todas estas buenas presentaciones buscará refrendarlas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Encantado de empezar este calendario con una competencia internacional en el que están todas las potencias mundiales. Obtener esta medalla histórica es algo muy grande para mí, algo que me pone demasiado feliz y por lo que trabajamos mucho. Estamos trabajando por ese podio en Los Ángeles 2028”, sentenció.

Por otro lado, el risaraldense de 23 años destacó al acelerado ascenso que ha tenido en la categoría élite: “Veníamos de ocupar varios cuartos puestos en el mundo, entonces sabemos que tenemos el nivel para estar ahí, pero no sabíamos que llegaría tan de repente. Estamos enfocados en hacer lo que sabemos, con tranquilidad y mucha calma para obtener los resultados”.

Más declaraciones de Felipe Uribe

As bajo la manga para los Olímpicos: “Hay dos saltos a los que le estamos apostando, para meterlos en esta nueva serie de competencia, aunque no están en la percepción, entonces no los hemos probado, pero esperamos que de acá a los 4 años podamos tenerlos perfectos para integrar ese podio en Los Ángeles 2028″.

Los próximos Juegos Olímpicos prometen: “Encantado por ese debut en Juegos Olímpicos, cuando quedamos sextos y ganamos diploma. Esperamos mejorar mucho. Si en nuestra primera vez estando ahí logramos hacer historia para Colombia, ahora podemos cumplir ese sueño de conseguir la medalla olímpica”.

¿Qué viene para Felipe Uribe? “Esta es la primera parada de las Copas del Mundo, ahora saldremos para Canadá para hacer la segunda. Usaremos la misma técnica, entonces competiremos el jueves y, con ayuda de Dios, el sábado en las finales. Esperamos hacer un gran papel allá para poder clasificarnos a la superfinal, que se dará en China tres semanas después. La idea es mostrar u nivel increíble buscando ese podio y llegar a Colombia para ser selectivo nacional, y seguidamente clasificarnos al Mundial de Singapur, que es el evento más importante del año”.

Claves del éxito en esta disciplina: “El éxito se debe al trabajo que se vino haciendo después de los Juegos, muchas personas han reconocido el trabajo y la diferencia que se ve a la hora de saltar al agua. Todo eso es gratificante, ver esa mejoría y nivel que se va obteniendo”.