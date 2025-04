Acuerdo de colaboración con el fin de impulsar las coproducciones internacionales en el FICCI

La Asociación Iberseries & Platino Industria, en el marco de sus acciones de promoción internacional, ha suscrito un acuerdo de colaboración con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que ha celebrado su 64ª edición del 1 al 6 de abril.

Uno de los objetivos de Iberseries & Platino Industria es fomentar alianzas con los eventos más destacados de la industria audiovisual a nivel global, estableciendo sinergias con creadores, productores y talento iberoamericano y europeo para promover las coproducciones internacionales y fortalecer los vínculos de inversión y negocio en ambos continentes.

Creado en 1960, el FICCI es el festival cinematográfico más antiguo de Latinoamérica. Desde su fundación, ha acogido y celebrado el riesgo y la renovación de miradas en la cinematografía de Iberoamérica y el mundo, con una atención especial al desarrollo del cine colombiano y su divulgación internacional. Asimismo, el Festival propicia escenarios de encuentro entre los profesionales del sector y las audiencias, que comparten cada año una fiesta artística y cultural.

Iberseries & Platino Industria y el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias realizarán actividades conjuntas de networking, con participación en el programa de conferencias de ambas citas. Asimismo, a través de este acuerdo, un proyecto presentado en la sección de Industria FICCI ha sido seleccionado para formar parte del Foro de Coproducción y Financiación de la quinta edición de Iberseries & Platino Industria.

La presentación oficial del proyecto se llevará a cabo próximamente, en el marco de esta alianza estratégica, reafirmando el compromiso de ambas entidades con el impulso a la coproducción internacional y la promoción del talento audiovisual iberoamericano.

El Foro de Coproducción y Financiación de Iberseries & Platino Industria facilitará un año más la conexión con socios de cofinanciación, difusión y distribución internacional, con singular foco en proyectos que sirvan para estrechar lazos entre Europa y América Latina.

Los responsables de los proyectos tendrán la oportunidad de mantener contacto con productores, creativos, financieros y agentes de venta, entre los profesionales acreditados. La organización del Foro elaborará una agenda personalizada de citas one to one con aquellos interesados en los proyectos seleccionados.

Iberseries & Platino Industria celebrará su quinta edición del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025, de nuevo en el centro cultural Matadero Madrid, organizada por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA, con el apoyo de Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid e ICEX España Exportación e Inversiones, y el patrocinio de Madrid Film Office y Film Madrid.