Procuraduría llamó a juicio a patrullera que le dio bolillazo a un hombre que grababa en Tik Tok

JUSTICIA

El pasado 2 de enero se conoció un video registrado en la localidad de Suba, Bogotá, en el que se observa el momento en que la patrullera de la Policía Metropolitana, Erika Judith Pérez agrede físicamente a un joven.

En las imágenes, el joven, vestido de negro, graba el procedimiento policial que se llevaba a cabo en plena vía pública.

Al intentar captar lo que sucedía, la patrullera se acerca al ciudadano y lo golpea en el rostro con su bolillo, mientras le exige que deje de grabar.

“A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo, vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. Hágame el favor y saque su documento de identificación”. La actitud de la patrullera continúa siendo agresiva mientras el joven sigue grabando, lo que generó indignación entre los usuarios de las redes sociales.

Frente a estos hechos, la Procuraduría formuló pliego de cargos a la funcionaria por la posible ocurrencia de una falta gravísima a titulo de dolo.

¿Qué dice la Policía?

La Policía Metropolitana rechazó de manera tajante cualquier tipo de abuso o uso desmedido de la fuerza y reafirmó su compromiso con los principios que guían la actuación de sus miembros.

En el comunicado, la institución resaltó que serán contundentes ante cualquier comportamiento que contravenga las normas y los valores institucionales.

Investigación en curso:

La investigación buscará esclarecer lo ocurrido en el procedimiento en Suba y si la acción de la patrullera se ajustó a los protocolos establecidos. La Policía aseguró que se tomarán las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la institución actúen con profesionalismo y respeto hacia los ciudadanos.