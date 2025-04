Tensión Petro-Banco de la República, ¿qué busca el Presidente al presionar a la junta directiva? 

En Hora20 el análisis a la nueva tensión institucional entre el presidente Petro y la junta directiva del Banco de la República, una mirada a los ataques del presidente a varios codirectores del emisor, lo que busca el presidente y el rol de la junta en mantener la estabilidad económica del país. También el análisis a los temores de la descertificación y las fórmulas que se aplicarán ante este posible escenario.

Lo que dicen los panelistas

Angélica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde, detalló que el Presidente está pintado con su fase de agresividad y violencia contra quien está en desacuerdo con él, “entiendo que el Presidente prefiera tasas bajas, es mejor ser rico que pobre y eso incentiva consumo, arrancar emprendimientos, pero hay contexto internacional, hay guerra aranceles y el efecto del gas a nivel internacional, también la política energética, el ataque y señales contra privados, entonces hay complejidad en las reglas y es razonable lo que hace el Banco”.

Sobre la eventual descertificación, dijo que todo gobierno de Estados Unidos presiona para que Colombia tome decisiones en lucha contra las drogas, “no hay que dar por hecho la descertificación, pero es altamente probable por los tiempos, es importante el desarrollo de operativos hasta septiembre y los hechos de mostrar para la fase diplomática porque ambos gobiernos se parecen: son explosivos e impredecibles, el reto es enorme porque hay realidad donde hay una guerra”.

Jorge Restrepo, economista, profesor universitario, columnista y director del CERAC, destacó que la junta del Banco acertó tomando la decisión de dejar la tasa en el nivel en el que está, “la razón es que en los últimos tres meses la inflación precios al consumidor se mantuvo, precios han subido de acuerdo con medición del Dane, aunque es un aumento marginal”. De otro lado, dijo que a la incertidumbre a la economía no le va tan mal, “creo que en eso nos equivocamos muchos porque el empleo crece, el crecimiento se acelera y esos indicadores llevan a que el Banco mantenga presión sobre precios al consumidor entonces mantiene la tasa arriba”.

Resaltó que el punto importante es que cada que banco toma decisión para presionar aumento de precios a la baja y no aumenten tanto, “protege poder de compra de colombianos, eso hay que decírselo al gobierno y sobre politización de decisión, hay que proteger autonomía del banco central, miembros de junta e independencia. Él de manera machista las irrespeta a las codirectoras”.

Sobre la posible descertificación dijo que es importante actuar con formas, “no se trata de volver a política de antes del 2016 de perseguir campesinos, se trata de reducir oferta. El problema es que no logramos reducir de manera contundente oferta de cocaína que se sigue demandando y eso no se cambia. Al gobierno Trump toca responder con acciones concretas, si no hay cambio de la política antidrogas, política autónoma y dirigida, nos descertifican”. Sin embargo, dijo que se puede celebrar la prudencia de Sarabia, “prudencia a la que todas nos debemos sumar, toca demandar a MinDefensa, Policía y Dirección de Sustitución de Cultivos que se concentren en lo que funciona y lo que funciona es erradicación manual”.

Daniel Valero, editor político de El Espectador, comentó que el Presidente pensó que tenía mayorías en la junta y que más allá de lo técnico, él esperaba que las mayorías le dieran la razón a su intención porque él ha pedido bajar las tasas desde el inicio de su mandato. “la junta se mantuvo quieta y por ocho veces la bajó y esperaba que eso se mantuviera. Tenía tres votos de expertos en economía y pergaminos y el voto de MinHacienda, pero en epílogo del gobierno, campaña anticipada, el tema del relato, en consejo ministro decía que había independencia, pero no al pueblo y mete cada vez más esa palabra en acercarse a las elecciones”.

En cuanto a las preparaciones ante la posible descertificación, dijo que el Gobierno desplegó estrategias en varios frentes, “el embajador reconoce riesgo de descertificación que estuvo latente también en Santos 1, en Trump 1 y también ahora alerta la había en funcionarios del gobierno”. En esa medida, dijo que la estrategia diplomática del gobierno se ha centrado también en los viajes que están haciendo y seguirán realizando funcionarios del Estado a Washington como la fiscal Luz Adriana Camargo, la ministra de Justicia y el Ministro de Defensa para hablar con congresistas y centros de pensamiento, no obstante, se preguntó si la estrategia puede funcionar para evitar la descertificación.

Para Alberto Benavides, senador de la república por el Pacto Histórico, el gobierno ha sido consecuente con la política de cultivos ilícitos generando condiciones para garantizar inversión en zonas de alta producción de cocaína como Catatumbo, Cauca o Nariño, “eso implica la posibilidad de contar con organizaciones campesinas, la disposición a erradicación y el paso de economía ilegal a legal, “al mismo tiempo el gobierno se ha dedicado a incautar cifras muy importantes en dinámicas importantes. No se puede tapar que dinámica del conflicto y eso ha generado condiciones que cultivos no se reduzca”.