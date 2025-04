Marino Hinestroza brilla con Nacional y recuerda su borrada en Selección Colombia: ¿Dardo a Lorenzo?

Atlético Nacional dio un golpe sobre la mesa en su primera salida internacional de la temporada 2025. El equipo antioqueño se floreó en casa y goleó 3-0 al Nacional de Uruguay, durante la primera jornada del Grupo F.

Con ello pasó a liderar su zona y de paso se consolidó como uno de los grandes favoritos a quedarse con la Copa Libertadores, siendo, en caso de lograrlo, la tercera de su historia. Así pues, la ilusión en el hincha verdolaga es total.

Marino Hinestroza, feliz por la victoria en Copa

La gran figura del partido fue Marino Hinestroza, quien anotó el primer gol del partido al 45+2′ y dio las asistencias de los dos goles restantes, Kevin Viveros (55′) y Alfredo Morelos (72′). Rendimiento soñado en su primer partido por Copa Libertadores.

Al término del compromiso, el joven atacante se mostró emocionado por conseguir los valiosos tres puntos y valoró la gran respuesta del público, teniendo en cuenta que asistieron más de 40 mil espectadores al Atanasio Girardot.

“La verdad estamos muy contentos con la victoria. Pienso que esta gente se lo merece, vino aquí, nos llenó el estadio a las 9 de la noche y más de uno tiene que ir a trabajar mañana. Estoy feliz por el equipo porque merecíamos la victoria y nos la llevamos”, señaló en la transmisión oficial del partido.

¿Dardo de Hinestroza a Lorenzo?

Más adelante, en zona mixta, Marino Hinestroza atendió a los diferentes medios de comunicación y salió el tema Selección Colombia, recordando que fue citado para los partidos de Eliminatorias, pero el entrenador Néstor Lorenzo no lo tuvo en cuenta en ningún compromiso.

Así pues, el extremo caleño sentenció tajantemente que no juega “para Lorenzo, ni para nadie”, sino que su objetivo es luchar por los intereses de su club, sus compañeros y su familia.

“Yo siempre me dedico a jugar. No juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, para mi equipo que es el que me sustenta día a día y para mis compañeros que merecen lo mejor“, concluyó.