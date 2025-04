Rodrigo Londoño pide al presidente Petro instalación del Sistema Nacional de Reincorporación

Colombia

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, envió una comunicación al presidente Gustavo Petro, solicitándole que se garantice la reincorporación integral de los firmantes del Acuerdo de Paz.

#POLÍTICA @TimoComunes, presidente del Partido @ComunesCol, pidió al presidente @petrogustavo políticas públicas que garanticen la reincorporación integral de los firmantes del acuerdo de paz. Advirtió que el Sistema Nacional de Reincorporación no ha sido instalado y su Comité… pic.twitter.com/u2fc3v9iiK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 2, 2025

En el documento, Londoño advierte que el Sistema Nacional de Reincorporación no ha sido instalado y su Comité Ejecutivo, órgano rector, tampoco ha sido convocado. Señalan, incluso, que el cumplimiento del Sistema de Reincorporación es obligatorio, por lo que no puede depender de coyunturas políticas o administrativas.

“La paz se construye con decisiones políticas concretas. El SNR y el Programa de Reincorporación Integral (PRI) no son simples compromisos, sino apuestas estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de este Gobierno. Esto significa que su cumplimiento no es opcional ni puede depender de coyunturas políticas o administrativas. Si el PND es la hoja de ruta del país, no cumplir con la reincorporación es incumplir con el propio programa de gobierno”.

Sumado a esto, cuestionan que la insostenibilidad de los proyectos productivos en los territorios y aseguran que la oferta institucional en los mismos es insuficiente.

“Más de 11.000 firmantes del Acuerdo continúan su tránsito a la vida civil en condiciones de incertidumbre y riesgo. Aunque el acceso a tierras ha venido mejorando en el marco del actual gobierno, el reto aún es grande, los proyectos productivos siguen sin sostenibilidad y con una oferta institucional insuficiente en los territorios, para no hablar de los desafios permanentes en temas de seguridad y estigmatización que atentan directamente la reincorporación política”.

También, alertan sobre el incumplimiento por parte del Gobierno para restablecer la Alta Consejería para La Paz. Indican que, por el contrario, se conformó “una Unidad para la Implementación del Acuerdo sin competencias reales para la toma de decisiones en los procesos de implementación”.

Agregaron que el actual Consejero Comisionado, Otty Patiño, “pretende diluir lo pactado en La Habana dentro del concepto de “Paz Total”, confundiendo procesos de naturaleza distinta y debilitando aún más la ruta trazada en el Acuerdo Final de Paz”.

Insisten en que la la reincorporación sigue siendo una deuda por parte de la administración de Gustavo Petro por lo que también hacen un llamado urgente a la Segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia, a los países garantes del Acuerdo de Paz y a los países acompañantes, para que exijan el cumplimiento de los compromisos pactados.