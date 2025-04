Presidente de FIFA aclara la polémica en Mundial de Clubes: ¿Podrá jugar el León de James Rodríguez?

No cesa la polémica en torno a la descalificación del Club León de México del Mundial de Clubes, por cuenta de la norma que impide que dos equipos pertenezcan a un mismo grupo económico. Por decisión de la FIFA, el equipo esmeralda quedó fuera del certamen y Pachuca se salvó; asimismo, entre Los Ángeles FC o el Club América saldría su reemplazante.

Ahora bien, la última decisión no se ha tomado, puesto que León acudió al TAS para apelar dicha decisión, la cual considera injusta y antideportiva. En caso de finalmente mantenerse en competición, el cuadro de Guanajuato enfrentará a Flamengo, Chelsea y el Esperance ST de Túnez.

¿Qué dijo el presidente de la FIFA?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encuentra en Estados Unidos cumpliendo con eventos y compromisos relacionados a su gestión deportiva. En medio de ello, fue abordado por un periodista de LA Times que le preguntó sobre la situación actual del León.

“Hemos tenido la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, que se basó según el reglamento. Ahora el caso va a proceder al Tribunal del Deporte, que es el tribunal supremo a nivel internacional, tomará su decisión en tiempos rápidos y ahí veremos cómo se va a seguir. Todo tiene que ser decidido en las próximas semanas para tener la seguridad de los 32 equipos”, sentenció.

En este sentido, dejó en claro que la salida del cuadro esmeralda todavía no está confirmada y habrá que esperar por la decisión definitiva del Tribunal, la cual se dará a finales de este mes de abril o a comienzos de mayo.

“Tenemos que ver las fechas del Tribunal del Deporte, en las cuales no tenemos poder de decisión. En mi opinión, a final de abril o principios de mayo se tomará la decisión final”, concluyó.

¿Qué dice León?

En la previa del partido ante Pumas, el cual terminó con derrota 1-2 para León, el entrenador Eduardo Berizzo se mostró sumamente molesto por el nulo apoyo que ha recibido su equipo de parte de la Federación Mexicana y dejó clara la postura de la dirigencia.

“Me gustaría escuchar a la Federación, defender como nos defendió el presidente de la Concacaf, y es curioso que no haya sucedido. Me hubiese gustado que el presidente de la Federación Mexicana defienda a sus equipos clasificados al Mundial y no imagine quién sería el reemplazante, ni que se vaya por ese canal”, apuntó.

Y cerró al respecto: “Ojalá el TAS entienda que el reglamento del Mundial fue posterior a nuestra clasificación y que de encontrar un impedimento de multipropiedad en grupo Pachuca, les hubiese dado la posibilidad de corregir esa cuestión”.