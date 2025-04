Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Sagitario y Capricornio, sus amigos están hablando mal de usted

Hoy 2 de abril, es una fecha muy especial, el mes inicia y con él sus cumpleañeros se activan. Estas personas son muy sensibles a la soledad, pero eso los convierte en el prototipo ideal para crear sociedades, pues siempre van a estar al lado de sus amigos.

El año empieza para ustedes con nuevos retos, pues no debe olvidar que hay movimiento de Neptuno y Saturno, así que el profesor le recomienda ir con calma e intentar acoplarse sin dañar su estabilidad. Las cosas más significativas pasarán en mayo, y fluirán de manera fácil y armoniosa.

Su número de la suerte es el 5733, y el ritual recomendado es: sembrar dos monedas del mismo valor y repetir, “llega mi doble prosperidad a partir de hoy”. La luna nueva potenciará esta petición, si desea asegurar la prosperidad y el cambio, ponga agua en un recipiente de vidrio y expóngala al sereno de la noche; Finalmente úsela para bañarse

Santo del día: San Francisco de Paula

Color del día: Rojo

Número del día: 2350

Recomendación del día: Hacer la oración a Santa Rita de Casia, patrona de los casos desesperados.

Frase de reflexión: “Un gran milagro pronto sucede en mi vida”

Horóscopo de HOY:

Aries:

Se avecinan propuestas de negocio llenas de éxito. Pero cuidado, no haga nada a la carrera, revise muy bien los documentos y analícelos, evite disgustos futuros.

Un dinero extra le va a entrar, puede venir de una herencia o pensión. La Carta de la Suerte está a su favor. Aproveche esta buena racha y regálese uno que otro gusto.

Número de la suerte: 0991

Leo:

Hay cosas que usted no puede controlar, no se mate la cabeza con ellas. Los tiempos cambian y hay que buscar otras formas de solucionar. Busque la felicidad, no se quede estancado.

Por otro lado, su familia tiene una pequeña ruptura, no permita que empeore y soluciones las cosas para vivir en armonía; hable con ellos, abrácelos y escúchelos

Número de la suerte: 4819

Sagitario:

Estará rodeado de mucha gente, pero haga filtros, no todos tiene buenas intenciones. Siempre es bueno analizar a los que se hacen llamar amigos, pues suelen contarse con la mano de los dedos, abra muy bien los ojos.

Número de la suerte: 4490

Tauro:

Usted perdió algo muy importante en el pasado, ¡alégrese! Volverá con buenas noticias. También ha estado pidiendo desde hace mucho una bendición a la vida, este mes se hace justicia, se aclarará su recompensa.

El dinero va a llegar por montones, pero lastimosamente, el amor no. Su rebeldía y orgullo no sirven para nada, tiene que definir qué quiere con su pareja, si cree que es tiempo de irse hágalo, pero tome una decisión pronto.

Número de la suerte: 7888

Virgo:

La Rueda de la Fortuna lo acompaña. Significa que tendrá una alta prosperidad económica, pero sepa administrar los ingresos, recuerde que la vida cambia en cualquier momento. Una buena forma es rotándola, puede invertirla, gastarla o si lo prefiere úsela para ayudar a quien lo necesita.

Un viaje le llega para recargar buena energía, es momento de hacer maletas.

Número de la suerte: 1464

Capricornio:

Mucho cuidado con los parásitos en su vida, esas personas que solo llegan a su vida cuando necesitan algo, revise muy bien quienes son sus amigos. Llegará una plata que necesitaba, por favor no la gaste en cosas que no necesita.

Su relación está muy bien, las cosas se fortalecen y activan. Y si está solo, alguien llegará a iluminar su vida.

Número de la suerte: 5918

Géminis:

Usted está y estará saturado de trabajo por un buen tiempo, y puede que esté muy cansado, pero piénselo, hay millones que desearían tener las oportunidades y condiciones de vida. Además, la vida es eso; esfuerzo, cambio y aprendizaje.

Como premio, la vida le otorgara la oportunidad de adquirir una vivienda propia, tómela con gusto.

Número de la suerte: 1572

Libra:

Cuide mucho su espalda y pies, puede presentarle graves molestias en el futuro cercano. Además, las va a necesitar, porque este mes se le presentará una oportunidad de adquirir finca raíz, necesita estar en su mejor forma.

La carta del SOL va a brillar ante su presencia, pídale que active y fortalezca su vida.

Número de la suerte: 0874

Acuario:

Los ángeles lo acompañan de manera muy especial, abra bien los ojos, porque le están abriendo caminos, cuidándolo y beneficiándolo. El profesor le recomienda hacer una oración a su ángel favorito.

Nuevas metas que conquistara próximamente, traen mucho trabajo, pero con buenas recompensas. Dese ese capricho que lleva deseando desde hace tanto, le va a beneficiar.

Número de la suerte: 3245

Cáncer:

Algo con el amor está muy mal, tiene que fortalecerlo y reconciliarse con él. Por lo general es culpa de su la mala gestión de emociones. Usted tiene que ser más inteligente, solo perdonado se avanza y se mejora, si lo hace, todo irá mejor.

En el ámbito laboral, es el momento ideal para independizarse, este mes va a equilibrar toda su vida.

Número de la suerte: 3628

Escorpio:

Hay personas hablando mal de usted, tienen máscara, porque cuando están ante usted disimulan su envidia muy bien. Pero usted esté tranquilo, que la vida se encargará de desenmascararlas por usted, cuando los vuela a ver no les haga reclamos, olvídelos y siga adelante, no tiene por qué darles explicaciones de nada.

Una propuesta de viaje tocará su puerta, si le gusta y es lo que quiere hágalo. Además, le llegará un dinero relacionado con la venta de un inmueble.

Número de la suerte: 1350

Piscis:

Tiene muchísimo trabajo, pero siga adelante, tiene que cumplir si desea ver la recompensa. Puede que tenga una tristeza que lo desanime, pero dígale adiós a esa melancolía, hay que vivir con el dolor, pero sin quedarse en el drama, recuerde, “nadie se muere por nadie”

Número de la suerte: 8856