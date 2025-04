“El problema está en el gasto público”: Bruce Mac Master sobre situación fiscal del país

Ante la preocupación de la Contraloría General de la República sobre la situación fiscal del país, desde Cartagena el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, indicó que el gran problema está en el gasto público.

El dirigente gremial explicó que se ha venido aumentando significativamente el déficit y endeudamiento.

“Los grandes retos hoy en día están justamente en poder mantener el déficit bajo. Tenemos uno de los déficits más altos, aparentemente vamos a terminar en cerca del 7%. En el año 2023 estábamos en cerca del 53%, hoy en día estamos en cerca del 60% de endeudamiento externo. El reto en este momento es bajar el gasto”, reiteró.

El presidente de la ANDI sugirió al Gobierno Nacional reducir el gasto en nómina y burocracia relacionada con apertura de nuevas embajadas o consulados.

“Durante los últimos dos años se han gastado más de 60 billones de pesos en nueva burocracia. 59 billones de pesos en nueva burocracia, pasando de ser un poco más de 900 mil personas en el Estado a más de un millón 300 mil personas, incluyendo no solamente los puestos fijos, sino las personas bajo la modalidad de contratación, de contratos directos. Y hemos visto también cómo ha venido incrementándose, por ejemplo, alguna burocracia especial, como por ejemplo la burocracia relacionada con los temas de diplomacia, o con la apertura de nuevas embajadas. El reto grande en este momento es bajar el gasto público, porque los recursos que tiene el gobierno son superiores a los que ha recibido ningún otro gobierno en la historia”, argumentó.

Según Mac Master, otros aspectos como la caída de ingresos de Ecopetrol, exportaciones, regalías de productos mineros o derivados del petróleo han afectado mucho las finanzas públicas del país.

Así mismo, el presidente de la ANDI, rechazó un eventual gasto entre 600 mil y 700 mil millones de pesos para realizar la consulta popular en medio de la difícil situación fiscal del país.

“La discusión sobre lo laboral tiene un escenario natural, que es el Congreso. Luego, adicionalmente, se ha estimado que la consulta popular puede costar cualquier cosa entre 600 y 700 mil millones de pesos. No parece que el Estado tenga esos recursos. Si no, no se explicaría, por ejemplo, por qué no se está pagando en este momento a las EPS, si las EPS no están pudiendo pagarles a los proveedores de medicamentos. Entonces, si tenemos esos 700 mil millones de pesos, o nos sobran, yo diría, invirtámoselos a la salud, que en este momento tenemos unas necesidades que son de verdad de mayor importancia y en donde tenemos, sin duda, además una gran cantidad de pacientes que lo apreciarían”, indicó.