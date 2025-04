El ICBF afirmó que el Gobierno tomará medidas para garantizar la seguridad de los niños en el Chocó

Ejército colombiano en Chocó (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images). / LUIS ROBAYO

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, rechazó el reclutamiento forzado de menores en varios corregimientos del departamento del Chocó que se dieron a conocer por medio de un reportaje realizado por Caracol Radio.

La funcionaria afirmó que estas acciones están prohibidas e hizo un llamado al ELN para que no involucre a los niños y niñas de la región en la guerra.

“En principal nosotros rechazamos cualquier tipo de acto que involucre a los niños en el conflicto armado. Eso está prohibido por el derecho internacional humanitario y hasta las guerras tienen límites. Eso hay que recordárselo al Ejército de Liberación Nacional, que piensa que los niños y niñas pueden ser parte de sus filas y eso está prohibido y nosotros lo rechazamos de manera contundente”, aseguró.

Asimismo, desde la coalición Niñez Ya, la coordinadora Ángela Constanza Jerez afirmó que llevan varios años encendiendo alertas tempranas ante la defensoría, la Procuraduría, ante la Sociedad Civil. Sin embargo, las entidades no han podido llegar al territorio para atender la situación.

“No es posible que los niños queden confinados en sus casas, que no puedan tener el derecho a la educación, que no puedan juzgar, que no se puedan desplazar, porque no tengan la seguridad de poder hacerlo y que además tengan este reclutamiento con un servicio de tres años, como estaba en el informe, es posible que un país deje a la herida hacia los niños y en una situación de peligro tan grande”, señaló la coordinadora.

Además, añadió que en este momento varias organizaciones enfocadas en la atención de esta situación están teniendo problemas económicos y financieros lo que dificulta la respuesta por parte de las mismas.

“Para las sociedades cada vez es más difícil poder dar esa ayuda humanitaria que corresponde pues obviamente al gobierno, a los gobiernos locales y nacionales asumir todas estas responsabilidades”, agregó.

Por su parte desde la UNICEF piden al gobierno nacional que diseñe e implemente diferentes estrategias que garanticen la protección de los derechos de los niños, pero que especialmente prevengan el reclutamiento forzado de menores en el territorio.

”Desde UNICEF, claramente lo hemos dicho muchas veces, que el lugar de los niños y niñas adolescentes es en lugares seguros y protectores, sean ellos su casa, la comunidad, el colegio. Entonces, siempre promovemos que ningún niño, niña adolescente, debería estar en zonas de conflictos, en situaciones de guerra, en su lugar debería estar siempre, tener oportunidades, digamos, para desarrollar sus sueños y sus objetivos para tener un desarrollo, una vida donde pueda gozar todos sus derechos”, señaló la encargada del programa de protección de la niñez en UNICEF Colombia, Paola Franchi.