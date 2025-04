Críticas al trabajo de la Alcaldía con los líderes comunales

Cúcuta

Duras críticas han surgido por parte de algunos líderes comunales en la ciudad de Cúcuta al trabajo que se ha venido realizando por parte de la administración municipal con las Juntas de Acción Comunal.

Aseguran que han tenido muy poca participación en los trabajos que se han venido desarrollando con las juntas, y al parecer, se estarían beneficiando solo un grupo de líderes.

“Parece que ellos no han tenido conocimiento de que son de vigilancia y control, ellos son los que nos deben ayudar a nosotros, a que nosotros seamos unas buenas Juntas de Acción Comunal, pero como dijo un concejal, todavía siguen siendo Juntas de Acción Comunal de papel, porque si usted va y mira, solamente la está manejando el presidente, porque el presidente busca beneficio propio, que es, o me da un trabajo o me da platica, o me da los regalitos, pero hasta ahí no más, y tiene toda la razón” dijo a Caracol Radio Jenny Rojas, vicepresidenta de Fedecomunal.

Recalcan que incluso las capacitaciones hacia los líderes no han sido las adecuadas y critican directamente la labor de la Secretaría de Desarrollo, por lo que esperan realizar su propio control político.

“Lo que son capacitaciones, nos mandan capacitadores que ya tienen 30 o 35 años, que están todavía con la ley 743, entonces no, vamos a hacerle control, y voy a ser una de las pioneras, porque el señor secretario, Leonel Rodríguez, en mi comuna ha querido hacer lo que se le pegue la gana, y discúlpenme la expresión, pero no solamente a mí, sino en los otros barrios que no sean afines políticos para él, y las Juntas de Acción Comunal no somos políticas” puntualizó Rojas.