Corjusticia respalda al juez Beltrán, ante controversia por la libertad de 9 integrantes 'los Rolex'

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó su solidaridad con el juez 74 de garantías de Bogotá, Omar Beltrán, quien le concedió la libertad a nueve presuntos miembros de la banda delincuencial ‘los Rolex’.

Aseguran que la decisión del funcionario judicial se basó en que la Fiscalía no logró demostrar la comisión de delitos, y no porque los procesados no representaran un peligro para la sociedad.

Aseguran que la decisión del… pic.twitter.com/3M10oXB8qQ

“El funcionario judicial, impuso medida de aseguramiento en contra de (4) de los (13) investigados, explicando que respecto de las otras personas resultaba inviable la afectación de su libertad porque la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar la acreditación de una inferencia razonable de autoría o participación en los delitos investigados, argumento que fue descontextualizado por diferentes medios de comunicación que indicaron, según su apreciación, que el juez entendió que los procesados no representaron un peligro para la sociedad”, señala el comunicado.

La corporación lamenta que esta decisión haya sido descontextualizada, generando críticas y ataques al juez, e incidiendo negativamente en su bienestar, el de su familia y la comunidad judicial.

Corjusticia recuerda que las decisiones judiciales deben ser debatidas a través de los recursos habilitados para tal fin.