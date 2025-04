‘Carro fantasma’ arrolló a una pareja y huyó tras accidentarlos en un puente de Bucaramanga

Bucaramanga

La tragedia tiene preocupada a unas familias del barrio La Cumbre en Floridablanca.

El accidente ocurrió en el viaducto García Cadena cuando Karol Daniela Betancur de 19 años y Juan David Leherisit de 20 años circulaban en una motocicleta, en este puente del área metropolitana de Bucaramanga.

La pareja fue arrollada por un vehículo que aparentemente huyó del lugar.

Lady Carolina Jaimes, la madre de la joven narró en Caracol Radio cómo ocurrieron los hechos. Quien indicó que el vehículo los arrastró casi por todo el puente.

“Yo recibí una llamada de unos números desconocidos. Contesté y una señora me dijo que mi hija había tenido un accidente y había fracturado una pierna”, comentó Jaimes.

Explicó que los jóvenes transitaban sobre el puente orillados. Sin embargo, la camioneta al parecer no midió la distancia y los arrastró.

“Pasó una camioneta grande blanca y los arrolló. Los arrastró más de 50 metros. La camioneta huyó del lugar de los hechos”.

Betancur ha pasado por tres cirugías en menos de cinco días en la clínica Bucaramanga. Su novio estuvo en coma y ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Universitario de Santander.

“La pareja de ella sufrió trauma craneoencefálico severo porque quedó en coma. Tiene la clavícula partida. Mi hija tiene un brazo comprometido, los tendones no le funciona. Se los tienes que reconstruir. Tiene el brazo partido en cuatro pedazos. El codo también. Tiene una manita partida y dos dedos”.

Además, la pierna la tiene fracturada. Los huesos se le partieron y tuvieron que ponerle una varilla.

“Yo vendo empanadas. Mis hijos son los que me ayudan a venderlas. Pero no puedo dejar a mi hija sola. Ha caído en depresión por eso. No me puedo ir de la clínica y dejarla sola”, indicó la mujer.

Tiene seis hijos y su condición económica no es la mejor. Por eso temen que el seguro del vehículo que los accidentó no responda por los hechos.

“Quiero que se haga justicia. Hay una cámara en la zona. Tomé fotos y los testigos que llamaron a la ambulancia me han ayudado. Hablé con la Fiscalía y me piden la historia clínica. Me dieron un papel para que mi hija firme pero no le sirven las manitas”.

Al momento las autoridades investigan el caso, para además hacer el croquis de cómo sucedieron los hechos.

Sobre la vía quedaron pedazos de la camioneta que los accidentó.

La familia ha pedido el apoyo de la comunidad para seguir la línea de cómo ocurrió el accidente, con videos o más testimonios.

Compartieron el contacto telefónico para quienes deseen ayudar puedan llamar a los familiares, al número 3134217553.