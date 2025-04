VIDEO: El abandono de una perrita provocó indignación en Bucaramanga

Bucaramanga

El video se ha viralizado en redes sociales y ha generado indignación en Bucaramanga.

En el materia videográfico se observa cuando un conductor de taxi con placas SUD 595 abandonó a una perrita llamada ‘Lilo’, en unas escaleras del barrio Kennedy en el norte de la ciudad.

El hecho generó indignación por el modo como la dejó abandonada, pues no se percató de que alguien la recibiera pese a que según manifestó tuvo la intención de dejarla en la puerta de una veterinaria.

🔴#VIDEO | ¡Indignante! Un taxista abandonó a una perrita en mal estado de salud en el barrio Kennedy en el norte de #Bucaramanga. Quien ya fue identificado y será procesado para que responda ante las autoridades.



🐶 Por fortuna la rescataron y fue atendida por un veterinario. pic.twitter.com/2PSGnqejqA — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) April 1, 2025

“Fue identificado el ciudadano del taxi quién dijo que se encontró el canino herido y lo dejó abandonado frente a la veterinaria”, aseguró la policía metropolitana de Bucaramanga.

Según el veterinario que la rescató para su valoración, Wilson Rey, la perrita tuvo una fractura de columna y la deben operar de urgencia antes que pierda la sensibilidad en sus patas.

“Me enteré cuando una clienta me llamó me dijo que estaba en la puerta de la veterinaria. La dejaron en una bolsa de basura. Tal vez el conductor no quiso maltratarla, pero debió esperar a que yo llegara o no dejarla sola”, contó en Caracol Radio el veterinario.

Por su parte el secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo, aseguró que en las próximas 48 horas realizarán la audiencia para revisar de cuánto sería la sanción para el ciudadano.

“Donde se dictaminará ya la sanción competente, que podría equivaler desde un millón de pesos hasta 50 millones de pesos. Ya se individualizó a la persona. La Ley Ángel todavía no está aplicando, no ha sido declarada oficialmente. Pero lo estamos haciendo con el Estatuto de Protección Animal con la ley 84″, indicó Rayo.

La alcaldía aseguró que de ser necesario la llevarían a la Unidad de Bienestar Animal. Ya son 22 personas sancionadas en más de un año, quienes han pagado en total hasta 200 millones de pesos en estos 14 meses.