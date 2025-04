Más de 74.000 afiliados de Nueva EPS no serán atendidos en el Hospital de Alta Complejidad en Caldas

Manizales

El panorama es difícil y preocupante, según cuenta Fabián Leonardo Rifaldo Ocampo, secretario de Salud de La Dorada, ya que está en riesgo la vida de los usuarios que acuden al Hospital de alta complejidad del Magdalena Centro, puesto que sin suficientes recursos no pueden solventar los gastos administrativos, es por esto que desde este 1 de abril los ciudadanos que pertenecen a Nueva EPS no serán atendidos.

“Es una situación infortunada la prestación de servicios de salud, pese a que intentamos garantizar un derecho fundamental, los esfuerzos no son suficientes porque nos encontramos con múltiples quejas, ya que las EPS no cumplen con las condiciones de calidad; recibimos a la población de 20 municipios de los departamentos de Caldas, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia”, explica Rifaldo Ocampo.

El jefe de la cartera de salud municipal, añade que con el cierre de estos servicios, la situación se agravaría, por lo que los habitantes de los municipios del Magdalena Medio y oriente de Caldas tendrían que viajar a Bogotá, Manizales, Ibagué y Medellín a recibir tratamientos médicos aumentando la incertidumbre de ser atendidos debidamente.

“Cabe aclarar que Nueva EPS no tiene contrato directo con el hospital de alta complejidad, no obstante, los servicios se prestan a los pacientes que ingresan por el servicio de urgencias y ellos identifican a las personas que entran a UCI, hospitalización o que demandan otros servicios. La alta deuda, que nos da miedo, asciende a $ 60.000 millones que tendría que reconocer dicha EPS para pagar a la institución y no poner en riesgo su estabilidad financiera, puesto que deben cumplir con nóminas, servicios públicos y gastos administrativos”, indica el Secretario de Salud de La Dorada.

El funcionario añade que es fundamental que la Nueva EPS se ponga al tanto de la situación, generen mesas de trabajo buscando soluciones a la problemática del flujo de recursos para que la entidad haga los respectivos pagos.

Le puede interesar: Dos muertos y cinco heridos dejó accidente de tránsito en La vía La Dorada- Honda

Le puede interesar: Dos mujeres fueron arrasadas por la creciente de la quebrada Cambía en Risaralda, Caldas