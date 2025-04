Hospital Universitario logró alta calificación en las encuestas de satisfacción de sus usuarios

Cartagena

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) continúa demostrando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad, logrando una impresionante calificación de 99.5% en las encuestas de satisfacción de sus usuarios. Este resultado no solo refleja la calidad de los servicios médicos prestados, sino también el profundo sentido de humanización y calidad del equipo de profesionales que trabaja en el hospital.

Un claro testimonio de esta excelente atención proviene de la periodista cartagenera Ada Echenique, quien recientemente vivió la experiencia de tener a un familiar hospitalizado en el centro asistencial. Su relato sobre la atención recibida por parte del hospital resalta la dedicación, compromiso y solidaridad de todos los profesionales que intervinieron en el cuidado de su hermano.

Grato testimonio

“Recientemente mi hermano sufrió un accidente y se cortó los dedos de la mano derecha, lo cual fue un impacto muy fuerte, sobre todo porque se gana la vida trabajando en labores de construcción. Al llegar al hospital, me sorprendió la rapidez y eficacia con la que se gestionó su atención, especialmente considerando la situación de las camas en la ciudad. A las 10 de la mañana ya me habían informado que mi hermano sería trasladado a piso. Pero más allá de la logística, lo que realmente me conmovió fue la mística con la que todo el equipo humano de este hospital trabaja. Desde las enfermeras, los médicos, hasta el personal de vigilancia y aseo. Hay algunos que parecen “terapeutas espirituales”, por su manera de tratar a los pacientes. Todos demuestran una vocación de servicio admirable”.

Ada también destacó la cadena de solidaridad que se genera entre los familiares de los pacientes, como el apoyo que recibió de otros cuidadores durante la estancia de su hermano. “Aquí, el cuidado no solo lo brindan los profesionales, sino también los mismos pacientes y sus familiares, quienes están dispuestos a colaborar con los demás si se requiere. Es una red de apoyo que hace la diferencia”, agregó.

La atención personalizada y el trato humano son aspectos fundamentales que marcan la diferencia en el Hospital Universitario del Caribe. Según Echenique, “te atienden como si fueras un rey”, lo que refleja el enfoque integral que este hospital tiene hacia sus pacientes, priorizando tanto la salud física como emocional de quienes pasan por sus puertas.

Compromiso con el cuidado integral del paciente

El Hospital Universitario del Caribe sigue siendo un referente en la región por su alta calidad asistencial, la cual va más allá de los resultados clínicos. La experiencia de los usuarios demuestra que el hospital se ha consolidado como referente de atención en salud, no solo por sus estadísticas positivas, sino por la calidez humana y la profesionalidad de su equipo, que se destaca por su mística y compromiso diario.

“Es un honor y un orgullo para nosotros recibir tan valiosos testimonios como el de Ada Echenique, que no solo resaltan la calidad en la atención médica, sino también el profundo sentido de solidaridad, empatía y humanidad que define a nuestro equipo. En el Hospital Universitario del Caribe, entendemos que la salud no solo se trata de tratamientos médicos, sino de cuidar a las personas de manera integral, brindándoles confianza, apoyo emocional y un servicio humanizado que los haga sentir atendidos en todo momento. Estos resultados no son solo un reflejo de nuestras acciones, sino también de la mística y el trabajo incansable de cada miembro de nuestra familia hospitalaria. Continuaremos trabajando con pasión y compromiso para seguir ofreciendo un servicio de calidad, cercano y humano, porque creemos firmemente que cada vida merece ser cuidada con el respeto y la dignidad que se merece”, expresó Rodrigo Arzuza Jiménez, gerente del HUC.

“Agradecemos a todos los profesionales del Hospital Universitario del Caribe, cuya dedicación y pasión por el servicio continúan ganándose el reconocimiento de la comunidad cartagenera”, puntualizó el funcionario.

La calificación de satisfacción de 99.5% es solo una de las muchas razones por las cuales este hospital sigue siendo un pilar fundamental en la salud de la región.