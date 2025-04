“Estamos solos, solo queda ayuda humanitaria para el Catatumbo”: consejero de paz

Cúcuta

Después de setenta y tres días de violencia en el Catatumbo donde se desencadenó una serie de enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las disidencias armadas que ha cobrado la vida de noventa y nueve personas, las autoridades en el departamento de Norte de Santander han expresado su preocupación por la ausencia del Estado para hacerle frente a esta problemática.

Con el paso de los días la incertidumbre crece en la región teniendo n cuenta el recrudecimiento del conflicto, los ataques a la población civil y las amenazas constantes entre los actores armados ilegales en la zona.

El consejero de paz de la región Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “después de escuchar el mensaje del ELn que no habrá paz con el gobierno de Gustavo Petro y no solo esto, sino lo que ellos llaman el fracaso de la paz total y eso para departamentos como el nuestro próximos terminar el decreto de conmoción interior donde no ha sucedido absolutamente nada.

“La desconfianza y desconcierto que tiene el Eln frente a la figura que debería llamar a la concertación que es la oficina del Comisionado de paz eso nos deja como conclusión, nos quedamos solos, mucho mas solos en las regiones, no vamos a poder avanzar en proyectos de gran envergadura y lamentablemente la confrontación va a continuar mientras lo único que tenemos para responder es con asistencia humanitaria...” dio el funcionario.

En la actualidad la región tiene 61.679 victimas del desplazamiento forzado, 16.615 confinadas y más de treinta y cuatro municipios afectados con los problemas de violencia desencadenados al norte del departamento.