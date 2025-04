Alejandro Restrepo se quejó de la pérdida de tiempo en Colombia y señaló a uno de los responsables

Independiente Medellín es uno de los equipos más regulares de la liga colombiana, sumando un total de 21 unidades en 11 partidos disputados y siendo el único invicto del país. Claro está que ha tenido un bajón las últimas semanas, al acumular cuatro empates de manera consecutiva.

En medio de este panorama, el entrenador Alejandro Restrepo habló en El VBAR Caracol sobre las virtudes y defectos que ha mostrado su equipo a lo largo del campeonato, además de puntualizar en el trabajo que se viene adelantando a nivel ofensivo.

“Hemos tenido de todo. Jugamos con 9 definido, otro que sale más a jugar, un delantero que va por costados. Nos adaptamos mucho a lo que tenemos y hemos buscado variantes en el Medellín, pensando en la versatilidad. Tenemos 9 posicional, también con tres 9, entonces vamos buscando de acuerdo a sus características para que el equipo se vea compensado de acuerdo al momento”, sentenció.

Por otro lado, Restrepo dio su opinión respecto a los cambios que se proponen respecto al fuera de lugar y la pérdida deliberada de tiempo, especialmente de los arqueros. En este sentido mostró preocupación debido a que estos hechos han crecido en el FPC y dicha situación no ayuda de cara a los compromisos internacionales.

Declaraciones de Alejandro Restrepo

Opinión norma de los 8 segundos para los arqueros: “Me gusta en aras de agilizar el juego. En nuestro país, últimamente se está perdiendo mucho tiempo, especialmente en los segundos tiempos y en el arquero los equipos ven esa posibilidad. Que sea un castigo efectivo como un saque de esquina, me parece muy buena idea”.

Pérdida de tiempo en Colombia: “No sé por qué se quema tanto tiempo, de parte nuestra no nos hemos identificado por eso y hemos tratado de mejorar en ese sentido. Al que le gusta hacerlo es respetable, pero yo no lo comparto”.

Opinión sobre el fuera de lugar: “Es difícil porque hay que ponerse en el lugar del defensor. Cuando es un cuerpo adelante, el defensor ya tiene una desventaja, respecto a lo que siempre se ha hecho. Esos fueras de lugar milimétricos a veces juegan a favor y otras en contra, entonces es complicado”.

Falta del gol en el Medellín: “Ha sido un tema que nos ha ocupado. Buscamos las tareas, el enfrentamiento de estructuras, poner al jugador más veces en posición de gol y encontrar momentos idóneos para terminar las jugadas. No es lo mismo enfrentar bloques medios o bajos, que defensas abiertas. Debemos encontrar esas variantes que nos ayuden a solucionar cosas que no hacemos bien. Nos preocuparía más si el equipo no fluyera, pero hay que destacar también las cosas buenas que se vienen haciendo. Por eso el lugar dentro de los ocho, en un campeonato que está apretado y que terminará así seguramente”.

Propuestas en ataque del Medellín: “Las herramientas y los caminos al gol son muy variados. Está la media distancia, los centros de costado, entrar en pared, la pelota parada, la incursión de los defensores. No es un tema de delanteros, sino de equipo y de tener alternativas ante bloques cerrados. No es un problema de 1-2-3 personas”.

Equipos colombianos en torneos internacionales: “Once Caldas es un equipo que viene junto hace mucho rato, tiene ya un manejo claro con Hernán e hizo buenos campeonatos. Ese proceso y mantenimiento de la nómina e idea de juego lo puede convertir en un rival que compita muy bien. Bucaramanga creo que va por la misma línea, en cuanto a mantener su base. Aunque no deja de ser una incógnita por el cambio de entrenadores que ha tenido y la posibilidad de hacer click en el grupo de jugadores. Ojalá que sea un digno representante por el bien del fútbol colombiano”.