Procuraduría pide mantener investidura de Juan Carlos Lozada, pese a que faltó 19 veces a plenaria

JUSTICIA

Avanza en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada por sus constantes inasistencias a las plenarias.

En la tarde de este 31 de agosto, esta corporación realizó una audiencia en la que tanto el demandante, el congresista y la Procuraduría rindieron sus conceptos.

En el caso del Ministerio Público, la delegada solicitó mantener la investidura del congresista al considerar que se acreditó, con la respectiva excusa, sus inasistencias.

No obstante, para la delegada fueron bastantes las veces que el congresista no asistió al Congreso de la República.

“Del análisis anterior se puede evidenciar que se realizaron en efecto 51 sesiones plenarias ordinarias de la Cámara de Representantes en ese periodo en las que se encontraron las siguientes situaciones administrativas. Asistió a 31, inasistió con excusa a 19 y faltó a una. De las 19 sesiones en las que no asistió se observa que en las fechas, en las distintas fechas tuvo permiso por medio de resolución.

Para el abogado demandante, William Quintero, el congresista no solo, no asistió, sino que además, cuándo asistió no, no votó las propuestas de la plenaria.

“Ya que hizo el registro de asistencia y se retiró del recinto, desconociendo de esta forma el precedente jurisprudencial establecido por el honorable Consejo de Estado sobre la obligación que tienen los congresistas, no sólo de asistir a las sesiones plenarias, sino de participar en el debate de las iniciativas legislativas y votarlas", indicó el abogado demandante.

Este caso será analizado por el consejero ponente, Jorge Iván Duque.