¿Por qué razón no todos los taxistas están de acuerdo con modificación del pico y placa en Armenia?

Armenia

Información de servicio, desde ayer domingo 30 de marzo comenzó a regir un nuevo pico y placa para los 1700 taxistas en la ciudad de Armenia, solo será un dígito por día y los domingos serán dos dígitos la restricción.

Sin embargo, no todos los taxistas están a favor de esta modificación del pico y placa, ya que siguen insistiendo en implementar la restricción en toda la ciudad para vehículos particulares, para hacerle frente a la congestión y a la informalidad, por lo que algunos taxistas están convocando a una protesta para hoy lunes 31 de marzo en Armenia.

Juan Carlos García, presidente Asociación de Transportadores del Quindío

Efectivamente a partir del 30 de marzo dentro a regir la nueva restricción de pico y placa lo que varía con el anterior o con el que viene aplicando en el momento es que va de un dígito de lunes a sábado y dos dígitos hasta el domingo.

La inconformidad nace porque el compromiso de la alcaldía por lo que se había solicitado por los gremios, las empresas, los conductores y el sindicato era que cuando saliera esta restricción debería salir la restricción de pico y placa para particulares, ya que la movilidad en la ciudad está colapsada, no se comparte el estudio que presentó la Universidad de Quindío frente a cifras porque la percepción de congestión es mucha, pero además de esto pues la ilegalidad se ha tomado todas las calles y carreras de nuestro municipio.

Entonces los conductores han publicado por varios grupos, la incomodidad sobre el tema y la posible protesta este lunes a las 10 de la mañana y frente al tema. Ojalá que la administración municipal tenga su haber y entender pues que pueda sacar esta restricción de pico y placa para particulares lo antes posible.

Las cifras lo dicen todos, es más de 24 000 vehículos haciendo informalidad y congestionando las vías y creemos con todo esto es que se le está haciendo el juego a la ilegalidad al no sacar esta restricción para particulares.

Taxistas anuncian protesta

A través de grupos de WhatsApp varios grupos de taxistas han convocado a una protesta en el parador de los taxistas ubicado en el sector del estadio San José.

Y explican “Compañeros, ya que el alcalde no nos quiere atender, nos sigue haciendo promesas y no nos las cumple. Esperamos que nos acompañen este próximo 31 de marzo 10 de la mañana, nuevamente en el parador de taxistas vamos a salir a protestar y esta vez no nos vamos a dejar engañar.

Vamos a exigirle que ese mismo día, así como él decreta, cambiarnos el pico y placa cuando él quiere, ese mismo día que nos decrete el pico y placa que teníamos en diciembre de sábado a miércoles las 24 horas con los dos dígitos de la placa que terminan nuestros carros. No nos dejemos engañar más de este señor, que este señor nos dijo que no nos iba a salir ni nos iba a atender a ninguno.

Entonces, hagamos la voz de protesta, el tiempo que nos demoremos, el tiempo que nos toque, porque este señor está jugando con nosotros. Vamos a salir, próximo 31 de marzo 10 de la mañana, lugar parador de taxistas.