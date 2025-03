Polémica por calidad en obra de pavimentación de la Alcaldía de Cúcuta

Cúcuta

Una polémica se desató durante el fin de semana por el estado de una de las calles pavimentadas por la administración municipal en el barrio Aniversario II.

Las quejas de la comunidad y veedores ciudadanos surgen a raíz de la poca resistencia del material utilizado para esta obra y que quedó evidenciado en vídeos compartidos a través de redes sociales.

“La comunidad está indignada porque inclusive las motos de las familias, cuando las parquean todas las motos se caían, porque como no es asfalto, esto prácticamente es una tierra revuelta como con una brea negra, hace que no haya compactibilidad y efectivamente la calle está pavimentada pero con mal material. Los carros que pasaban dejaban la huella, o sea, aplastaban el piso, dejaban la marca de la llanta. El carro de la basura, manifiesta la comunidad, cuando iba a dar la curva a la esquina se estancó y casi se voltea. Eso es una estafa, lo que el alcalde acabó de hacerle al barrio Aniversario II” dijo a Caracol Radio Sergio Olaya, veedor ciudadano.

El alcalde de Cúcuta llegó hasta el sitio para realizar las respectivas verificaciones ante estos llamados de la comunidad y afirmó que se trató de una prueba piloto sobre el uso de asfalto natural.

“Las calles que se están interviniendo en la ciudad de Cúcuta, todas las calles, se están haciendo en asfalto caliente, la única calle que se hizo en asfalto natural fue esta, una prueba. La mala intención de los muchachos de la oposición, malos perdedores, primero que todo metieron una medida cautelar al crédito para no seguir pavimentando, para no seguir haciendo parques, para no poder hacer el puente de La Silla Coja, pero eso legalmente lo vamos a superar y hace parte de la dinámica de la política y ellos se encargan de difamar y hacer todas estas cosas. Yo expliqué que esta es una calle en asfalto natural y ojalá funcione para que la podamos utilizar, lastimosamente vimos las características, no funcionó, entonces de aquí en adelante no más asfalto natural en Cúcuta” manifestó Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta.

Desde el Concejo también visitaron el sitio de la polémica y se hizo un llamado a la ciudadanía para velar por los recursos del municipio.

“Vimos algunas denuncias en redes sociales y hemos venido con algunos docentes universitarios, porque estamos pagando el asfalto más caro de Colombia, este asfalto lo están pagando a 4.500 millones el kilómetro, cuando realmente está alrededor de los 1.700 millones, además este asfalto lo estamos pagando los cucuteños a 10 años, producto del crédito de 287 mil millones de pesos que Jorge hizo, por eso no podemos darnos el lujo que esto quede mal instalado” dijo Leonardo Jácome, concejal de Cúcuta.