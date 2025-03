Jorge ‘Polilla’ Da Silva, técnico del América, con dudas sobre el arbitraje: Esto dijo

Aunque le costó a América ganar contra Fortaleza en el Pascual Guerrero, el pasado domingo 30 de marzo, los dirigidos por Jorge Da Silva supieron sumar los 3 puntos y ubicarse como líderes en solitario de la Liga Colombiana.

Sobre el final del partido, Fortaleza desperdició un penalti, que significaba la igualdad para los de Bogotá en el último suspiro del partido. Durante el compromiso hubo varias situaciones polémicas con el arbitraje y el entrenador uruguayo en rueda de prensa se refirió sobre lo que está siendo

Declaraciones Jorge Da Silva

En primer lugar, mencionó lo siguiente: “Me voy a meter otra vez en un baile que realmente no quiero. Vengo de cumplir una sanción de 3 fechas por protestas en un partido donde yo entendía que no había sido justo el arbitraje con nosotros. No quiero hablar de los árbitros, pero sí me preocupa lo que está sucediendo con América porque en los últimos 4 partidos hubo situaciones de juego que siempre fueron en contra nuestra. No digo que haya estado mal el árbitro, ustedes son los que analizan”.

Finalmente, sobre el tema de algunas jugadas del partido, manifestó: “Yo creo que hoy en el penal que cobra hay una falta muy clara, fui delantero y cada vez que tocabas a un defensa era falta en ataque. El gol que nos anula realmente no lo veo. Hay decisiones arbitrales, el otro día nos pasó en el clásico, nos había pasado con Alianza en otro partido acá… No sé qué es lo que está pasando. Para no meterme en ningún problema digo que estamos con mala suerte. Las decisiones arbitrales no nos favorecen”.

Debut en Copa Sudamericana

Por último, en la rueda de prensa también habló sobre su próximo rival en el estreno que tendrá en el torneo internacional: “Racing, lógicamente, lo conozco, lo hemos visto, viene en buen momento en el torneo local. Y es un equipo uruguayo. A los equipos uruguayos hay que respetarlos porque ante las dificultades o en inferioridad siempre tienen un plus. Va a ser un partido duro, un equipo agresivo, que va a tratar de no dejarnos jugar. No tiene grandes figuras, pero siempre digo que hay que respetarlos. Nosotros vamos a tratar de ir a hacer nuestro juego. Ojalá que podamos arrancar con pie derecho en la Copa Sudamericana”.