Habitantes de Tello en el Huila, entre cobros de las disidencias y el de facturas de Alcanos.

La presión de las disidencias al parecer tendría que ver con cobros extorsivos a la empresa Alcanos a los cuales esta no ha querido sucumbir, ahora como medida de presión el grupo delincuencial ordenó a los habitantes de la zona rural el no pago de las facturas, hecho que se viene registrando desde el mes de octubre del año anterior, así lo confirmó la personera del municipio de Tello, Maydi cangrejo “El 28 de febrero los habitantes de la zona rural me peticionaron interceder ante la empresa Alcanos para una mesa de trabajo que permitiera una viabilidad para el pago de las facturas, porque no pueden hacer el pago de las facturas del servicio publico domiciliario del gas porque si ellos hacen el respectivo pago los grupos al margen de la ley le generan una multa de $15.000.000.oo”. habilitamos la mesa de trabajo, pero los temas de seguridad no tratamos. Expresó la funcionaria Pública.

Ante esto el secretario de gobierno del Huila Juan Carlos Casallas confirmó el hecho y dijo que ya se conoce la información, que hay amenazas contra los funcionarios de Alcanos e impiden el ingreso de los funcionarios para leer los contadores que registran el servicio y se despliegan las acciones de las autoridades para brindar seguridad.

La preocupación también fue confirmada por el concejal del municipio de Tello Jerson Díaz segura,” La empresa no puede ingresar a leer los contadores y nosotros la ciudadanía no podemos realizar los pagos, llevamos en eso seis meses y alcanos ya comienza a enviar mensajes de cortes, de cobros jurídicos, o reportarnos a centrales de riesgos, nosotros la población civil estamos como el balón en un partido de futbol”

Caracol radio consultó al coronel Henry herrera comandante de la Novena brigada del ejercito sobre el caso y argumentó que hasta el momento no se tiene una denuncia oficial sobre el hecho pero que trabajan en la seguridad a los habitantes. “es una información que se mantiene en medios, un voz a voz de la población civil, pero la novena brigada con el batallón Tenerife mantiene la vigilancia y apoyo a la empresa y a otras empresas que realizan actividades en el sector”.

Hasta el momento la primera mesa de concertación fue realizada con la intermediación del alcalde y de la personera de la localidad y se espera una segunda mesa para poder definir las acciones a seguir con la empresa Alcanos para el pago de las facturas, sin embargo sobre el drama de la población civil con las amenazas de las disidencias al parecer no tiene una medida definitiva. Consultamos a la empresa Alcanos de Colombia pero mantienen hermetismo sobre el tema.