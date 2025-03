En el barrio Villa Hermosa de Cartagena no quieren “cortes concertados” de Afinia

Varios sectores del departamento de Bolívar fueron incluidos en una lista elaborada por Afinia, donde se tienen previstos “racionamientos concertados” para gestionar las pérdidas que presenta dicha compañía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Caracol Radio visitó el barrio Villa Hermosa al sur de Cartagena, donde sus habitantes desaprobaron esta iniciativa, siendo enfáticos en decir que nunca hubo tal concertación, y que fueron notificados como algo que ya iba a pasar.

Afinia defiende implementar cortes: “son una de las soluciones para gestionar la sostenibilidad”

“Nosotros en realidad necesitamos nuevas reuniones con Afinia, porque la comunidad no está de acuerdo, los líderes no estamos de acuerdo que hagan esos cortes, sin realmente hacer una mesa de diálogo donde ambas partes salgan beneficiadas. Aquí siempre hemos estado comprometidos a pagar, muchos lo hacemos en los diferentes sectores, pero por unos que de pronto no estén pagando no es que se debe hacer esto. Necesitamos que se hagan esas mesas con el fin de acordar unas cuotas que sean cómodas", manifestó Daniel Arrieta- líder de la JAC Villa Hermosa.

Alcaldía de Montecristo anuncia acciones legales contra Afinia por “cortes de energía concertados”

¿Qué dice Afinia?

A través de un comunicado a la opinión pública, la empresa del Grupo EPM defendió los racionamientos, como una medida para garantizar la sostenibilidad económica.

“Los PCC son una de las soluciones para gestionar la sostenibilidad de la compañía, garantizar las obligaciones de la empresa, los deberes y obligaciones a cargo del suscriptor comunitario y el representante comunitario y los usuarios. Con esta acción la Empresa pretende movilizar la legalización de estas zonas a cargo de los entes territoriales, la gestión y pago de la energía suministrada bajo los acuerdos adelantados y gestionados por las partes y la toma de medidas disponibles dentro de la ley”, aseguró Afinia.

Mientras tanto, pese a las posiciones distante hasta el momento el cronograma continuará en zonas de bajo recaudo.