Corte abre investigación previa contra senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC

JUSTICIA

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación previa contra la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, tras una denuncia de presuntas amenazas de la exintegrante de las FARC contra personas que han venido denunciado su papel en esa guerrilla.

La investigación que hará este Tribunal se remonta a la denuncia de Sara Morales, directora de la ONG, Rosa Blanca, quien aseguró que la senadora la había amenazado para que dejara de visibilizar los testimonios de niños y niñas reclutados y abusados por las FARC.

Sobre este tema en 6AM de Caracol Radio una de las víctimas del conflicto armado relata cómo los excomandantes de las extintas FARC realizaron actos de lesa humanidad con menores de edad.

Aseguró la víctima en su relato, que la senadora seleccionaba a las niñas como carnada para los comandantes.

“¿Por qué no nos defendió siendo ella mujer?. Ella misma ordenaba sancionarnos. Yo me acuerdo de todo eso. No solamente señalo a la Senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las FARC. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”, dijo Deisy.

“Pablo Catatumbo me daba mucho asco”, dijo la víctima del conflicto, haciendo especial énfasis en que muchos de los antiguos jefes de las FARC hoy en día se encuentran en cargos públicos y de poder. Cuestionó que la JEP no los haya escuchado y reiteró que muchas de estas figuras necesitan ser procesadas por la justicia.

“Catatumbo es otro violador que se está ganando 50 millones en el Congreso. Ese señor me abusó. Mientras no nos enfrentemos a nuestros verdugos, Lozada, Tornillo, Ramírez y Timochenko no pasará nada. Queremos que la JEP nos escuche. Merecemos que nos escuchen. No le tengo miedo a Catatumbo ni a nadie”, continuó.