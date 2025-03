Sandra Ramírez nos seleccionaba a las niñas como carnada para líderes Farc: Deisy, víctima de abuso

En 6AM de Caracol Radio, Daisy, víctima de reclutamiento a los 11 años por las FARC y de abusos por parte de la guerrilla, le respondió a la senadora Sandra Ramírez quien negó haber seleccionado mujeres para fueran abusadas por los comandantes de l grupo subversivo, luego de las revelaciones originales que Deisy hizo el pasado 25 de marzo

“Si hubiese querido podría haber denunciado, pero yo no tenía posibilidades de sacar pruebas en medio de la selva”, dijo la víctima del conflicto luego de que la senadora dijera que se necesitaban pruebas para sustentar las acusaciones que originalmente hizo Deisy en Caracol radio.

Frente a toda esta situación, Deisy reiteró que ella no está mintiendo. “Le digo a la Senadora Sandra que se indignó por mi testimonio, cuando quiera la veré de frente para ver si recuerda mi rostro. Tal vez ahorita me calle con los 50 millones que gana en el congreso. No tengo como pagar un abogado, podrá callarme con su dinero, pero no podrá borrar los crímenes que cometieron con miles de niñas que yo vi en el monte. No solo nos agredían sexualmente, sino que nos ponían trabajo como castigo”

Los otros señalados de abusos dentro de las FARC

La mujer recordó que los abusos no eran perpetrados únicamente por la Sandra Ramírez, sino que muchos otros altos cargos de las extintas FARC se vieron implicados en estos actos. Cuestionó además a la senadora el por qué ella siendo mujer permitió todo ese tipo de actos.

“¿Por qué no nos defendió siendo ella mujer?. Ella misma ordenaba sancionarnos. Yo me acuerdo de todo eso. No solamente señalo a la Senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las FARC. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”, dijo Deisy.

.Noticia en desarrollo...