Volvieron a pintar el mural de ‘Las Cuchas Tienen La Razón’ en Bucaramanga.

Este domingo 30 de marzo, un grupo de activistas y víctimas de estado, pintaron por cuarta vez el mural de ‘Las Cuchas Tienen la Razón’, en el sector de la Puerta del Sol. Este mural había sido borrado el pasado 14 de marzo por la Alcaldía de Bucaramanga.

La última vez que fue eliminado este mural, se generó una polémica debido a que en el lugar fue publicado, por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), un letrero que decía “no se compren un problema”, hecho que fue rechazado por el grupo de víctimas y generó controversia en la comunidad. También existió un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

Teniendo en cuenta los últimos hechos, las víctimas de desaparición forzada o víctimas del conflicto armado y víctimas sindicalistas, manifestaron que esperan que está vez les respeten sus derechos a la manifestación pacífica.

“El mural renace nuevamente porque renace la esperanza, renace la dignidad y porque queremos que los hechos no se repitan. Este mural ha sido borrado alrededor de tres ocasiones, pero queremos que permanezca. Somos las cuchas, las que tenemos memoria, las que estamos peleando por las 6.400 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, las que estamos peleando por los más de 3.900 desaparecidos que hay en Santander, las que estamos peleando verdad y justicia”, dijo Aura Maria Díaz víctima de estado, presente en el lugar.

Los manifestantes agregaron que “no son vándalos, ni delincuentes” y que su forma de protestar es un derecho constitucional.

“Es un derecho constitucional, está contemplado en varias leyes y hace parte de la protesta social. Esa protesta social que debe ser respetada por las autoridades máximas y la Acaldía de Bucaramanga”, compartió María Margarita Jaime Roa.

También se refirieron al mensaje publicado en días pasados de “No se compren un problema”, reiterando que esperan que esta vez no les borren el mural.

“No queremos que nos borren los murales porque somos víctimas de la violencia en Colombia y también portadores de comunicación para las personas que están desplazadas y víctimas del conflicto armado. Nosotros alzamos la voz pacíficamente porque queremos que la memoria no se pierda denuestros desaparecidos y todos los desaparecidos en Colombia y en general” comentó Yuli Álvarez Roa, hija de Cristian Roa, un sindicalista desaparecido hace 36 años.

“Nos compramos el problema porque la memoria no se puede borrar, así no más. La historia no se puede negar. No es un secreto que aquí en Santander también ha habido víctimas, no solamente de defensores de derechos humanos, no solamente víctimas de líderes sociales, de líderes populares, sino también víctimas del sindicalismo. Por eso hoy estamos acá y las veces que sea necesario vamos a salir. Él no puede negarnos a nosotros ese derecho constitucional que tenemos y es el derecho a la protesta y a la dignidad”: Nora Stella Villamizar Rivera, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, víctima del conflicto armado.

“Esta es la cuarta ocasión en que estamos recuperando los murales de la memoria de lo que sucedió en Santander. No solamente ‘las cuchas tienen razón’ en diferentes ciudades del país, sino que en Santander y en Bucaramanga también sucedió eso”, señaló Adriana Lizarazo, víctima de desaparición forzada.

Estas, son algunas de las voces de los manifestantes, activistas y víctimas de diferentes índoles que estuvieron presentes durante la realización del mural, que por cuarta vez se expone en el sector de la Puerta del Sol de Bucaramanga.

En el lugar hicieron presencia la Defensoría del Pueblo, Comité de Derechos Humanos y Gestores de Convivencia de la Alcaldía de Bucaramanga. Hasta el momento de la administración municipal no se ha conocido algún pronunciamiento.