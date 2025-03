En una fosa común encuentran el cuerpo de la tolimense, Ana María Caballero

Ibagué

Mari Luz Varón, madre de Ana María Caballero, mujer que estaba desaparecida desde el 14 de septiembre del año 2023 confirmó a Caracol Radio que el cuerpo de su hija fue encontrado en una fosa común en el departamento del Huila.

La joven de 24 años viajó desde el municipio de Rovira, Tolima hacia Neiva con el objetivo de vender un carro Nissan Sentra que junto a su pareja habían ofrecido a través de internet, allí en el Huila los esperaban los supuestos compradores.

La última la llamada

“Ella era muy frecuente al teléfono conmigo, ella me llamó el 16 de septiembre de 2023, a las 11:20 de la mañana, me dijo mamita pídale a Dios para que yo regrese a casa, de ahí comencé a desesperarme, la busqué y nada”, dijo Mari Luz Varón.

A la vez manifestó que hasta luego de un mes fue que la familia decidió radicar la denuncia porque tenían temor que les pasara algo, “Yo llamaba a la familia con la pareja que se perdió y me decían que estaban en una finca, que no me apurara que ellos iban a salir, pero nunca salieron”.

Nadie nos ayudó en la búsqueda: familia

La familia llevaba 19 meses buscándola, pero nadie les entregaba información, solo hasta las últimas horas la llamaron de la Fiscalía para indicarles que el cuerpo fue hallado en una fosa común.

“El fiscal nos dijo que no era solo una pareja, sino seis personas las que estaban en una fosa común, empecé a batallar buscando ayuda, hasta que nos confirmaron luego de las pruebas de ADN que se le practicaron el 13 de abril del año 2024”, resaltó.

Piden justicia por la muerte de Ana María Caballero

Mari Luz Varón hizo un llamado a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, para que la apoyen con el fin de que avancen las investigaciones para esclarecer este caso en el que su hija y la pareja resultaron muertos.

Ana María Caballero y Ubardi Ávila Rivas encontrados en una fosa común en el Huila Ampliar

Ahora la familia que Ana María Caballero deberá viajar hasta Neiva con el fin de que la Fiscalía le haga entrega del cuerpo de su hija, tras 19 meses de búsqueda, la cual finalizó con el hallazgo del cuerpo incinerado en una fosa común hace varios meses.

Una hija que esperaba a su madre

“Yo pido que se haga justicia, su hija de 9 años me pregunta todos los días por ella, solo pido a las autoridades que encuentren a los responsables de este hecho que acabó con mi familia”, puntualizó.

Datos: en la misma fosa común fue encontrado el cuerpo de Ubardi Ávila Rivas pareja de Ana María Caballero. El vehículo hurtado había sido encontrado hace unos meses con placas distintas a las originales.