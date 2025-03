“Cada quien tiene sus opiniones”:Jhon Vásquez responde a polémicas declaraciones de su compañero

Atlético Bucaramanga se quedó con la victoria ante Atlético Nacional, partido el cual los dirigidos por Leonel Álvarez ganaron 2-0. Un encuentro en el que el conjunto antioqueño no encontró momentos concretos para descontar en el marcador, con pocos recursos a nivel ofensivo, Nacional perdió 3 puntos importantes y se quedó por detrás de América de Cali en la tabla de posiciones. El experimentado técnico sumó así su primera victoria ante uno de los equipos más fuertes actualmente en la liga colombiana.

Con esta victoria, el conjunto de los leopardos sumó de a tres y pudo alejarse de los últimos puntos. Además, el triunfo llega en un momento clave, ya que Bucaramanga se prepara para debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Colo Colo de Chile.

La deuda que tendría el Oporto con el Junior por Luis Díaz: atención a la insólita cifra

En la zona mixta posterior al partido, Adalberto Peñaranda dejó una declaración que generó polémica. El extremo venezolano fue consultado sobre las diferencias entre el trabajo con el nuevo cuerpo técnico y el anterior, liderado por Gustavo Florentín, y su respuesta fue contundente: “La diferencia es que ahora sí tenemos entrenador”. Cuando se le preguntó si esto significaba que antes no lo tenían, respondió: “No quiero hablar de ese tema, vengo trabajando bien y realicé una buena pretemporada”. Sus palabras han sido interpretadas como una crítica directa al proceso anterior, en el que el equipo solo logró dos victorias en 10 partidos.

John Vázquez destacó la importancia de la victoria sobre Nacional y el impacto positivo del trabajo con Leonel Álvarez, resaltando la intensidad y libertad que les da en el juego. También respondió a las declaraciones de Peñaranda, señalando que cada opinión es respetable y que, aunque los resultados no se dieron antes, el equipo siempre trabajó bien.

Entrevista de Jhon Vásquez

¿Qué significó esa victoria ayer ante Atlético Nacional, un rival tan importante, a menos de una semana de debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

John Vázquez: “Bueno, una victoria importante, ¿no? Jugamos contra un gran equipo como Nacional y, por suerte, conseguimos el objetivo, que eran los tres puntos”.

¿Cuáles son esas primeras sensaciones e impresiones? Desde el entrenamiento y la metodología, ¿qué le ha gustado de esta nueva etapa del Bucaramanga con Leonel en el banquillo?

John Vázquez: “Con el profe estamos trabajando mucho. Nos pide mucha intensidad y nos da mucha libertad a los extremos para arriesgar en el uno contra uno, y eso es lo que tratamos de hacer”.

Declaraciones que dijo Peñaranda

John Vázquez: “Bueno, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? No me puedo hacer responsable de lo que diga el compañero. Él expresó lo que sentía y es respetable. En lo personal, con el proceso anterior trabajamos bien, aunque los resultados no se dieron. Pero bueno, cada opinión es válida y aceptable”.

¿Usted es de la banda de los tiernos o cómo ha sido la relación con él?

John Vázquez:”Lo estamos conociendo. Apenas estamos empezando este reto, pero hay que aprovechar al máximo la experiencia que tiene el profe. Ojalá sigamos por la senda del triunfo”.

Desde adentro, ¿cómo lo ven? ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Qué le pueden decir al hinchada?

John Vázquez: “Nosotros estamos pensando en clasificar. El martes se va a ver reflejado un equipo que va a buscar su objetivo y que será muy intenso”.

¿Cómo es la intensidad de Leonel Álvarez?

John Vázquez: “Leonel es una persona muy ambiciosa. Su carrera como entrenador y como jugador lo han llevado a tener ese carácter. Yo creo que es algo bueno porque nos mantiene concentrados los 90 minutos”.