VIDEO: ¡En Brasil también pasa! Memphis Depay hizo la ‘Chaverrinha’ y desató fuerte pelea

Se disputó la final del Campeonato Paulista entre dos de los equipos más importantes de Brasil, Corinthians y Palmeiras, el partido de ida, disputado el pasado domingo 16 de marzo en el Allianz Parque, culminó con victoria 0-1 para el cuadro donde milita Memphis Depay, astro de Países Bajos.

El encuentro decisivo había generado mucha repercusión, tanto por el posible título del cuadro ‘Timão’ y por las condiciones económicas que siguen saliendo a la luz en el contrato de Memphis, pues se pudo confirmar que en caso de levantar un trofeo, el neerlandés tendría que recibir un monto de $800.000 dólares, equivalente al 94% del premio total que recibiría el equipo.

Fue así entonces como se desarrolló la final del Paulista, con varios condimentos que apuntaban a tener como protagonista a Depay, y con los focos puestos sobre él, el jugador asumió la responsabilidad y protagonizó la imagen de la final.

A lo largo del encuentro, Memphis, con la ‘10′ en la espalda, dejó lujos como el que tuvo que sufrir el central de Palmeiras, Micael, el cual recibió un ‘caño’, aunque al final del partido no hubo goles, las emociones no faltaron en ningún momento.

Memphis Depay hizo la ‘Chaverrinha’ y desató fuerte pelea

Sobre el minuto 89 y con el partido ya cerca del ocaso, Corinthians comenzó a defender el resultado que le otorgaba el título, sobre el córner derecho, Memphis se paró sobre el balón, una jugada que se ha vuelto bastante popular en Colombia y que ha dado mucho de qué hablar, pues tanto el jugador del DIM, Francisco Chaverra, y recientemente, el jugador de Millonarios, Néiser Villarreal, desataron la polémica en el país por realizar la misma jugada.

No obstante, en Brasil las consecuencias no fueron las mismas, pues aunque se protagonizó una pelea entre ambos equipos, el neerlandés no fue amonestado por la jugada, situación distinta sucedió en Colombia, donde los jugadores del certamen local han visto la amarilla al ser considerada una ‘provocación’.

Cabe aclarar que la pelea entre Palmeiras y Corinthians se desató más en consecuencia de un encontrón entre los suplentes y los jugadores del ‘verdao’, y la jugada de Memphis pasó a un segundo plano rápidamente.