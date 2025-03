“Entré en shock”: colombiano narró su experiencia tras el terremoto que sacudió a Tailandia

Bucaramanga

En medio del devastador terremoto que al momento ha dejado cientos de muertos y heridos en ciudades de Myanmar, Tailandia y el suroeste de China los habitantes han narrado su experiencia.

En este caso Cesar Alvarado, un colombiano que vive con su pareja en Bangkok desde hace 8 meses, cuenta que se ha desatado el caos en la ciudad luego del terremoto de magnitud de 7,7.

Las vías principales están colapsadas, supermercados y centros comerciales han cerrado sus puertas mientras se establece el orden; y organismos de socorro terminan de realizar sus labores.

El bumangués de 54 años vive en un edificio de 40 niveles. Su apartamento está en el piso 14 y narró que cuando ocurrió el sismo en horas de la tarde estaba solo en su casa; momento en el que entró en ‘shock’.

Es contador y estaba trabajando en línea con una empresa de Australia, cuando comenzó a temblar a la 1:20 p.m.

#MUNDO| La Junta Militar de Birmania informó que el terremoto de magnitud 7,7 dejó al menos 144 personas muertas y confirmó que más de 700 están heridas.



Los equipos de rescate completan 9 horas de trabajo de búsqueda y atención de víctimas. @EddyMosquera0 pic.twitter.com/L7qnemGET9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 28, 2025

“Realmente ni recuerdo con exactitud los hechos. Pienso que uno entra como en un estado de shock. Caía mucha agua desde el último piso donde tenemos una piscina. El edificio emitía un sonido, como un crujir. No creo que haya sentido antes un miedo como ese", expresó el colombiano.

Salir del edificio no fue tan complejo como la angustia que empezó a vivir, junto con sus vecinos, al pensar en sus familiares.

Su pareja en ese momento estaba trabajando en un colegio de la ciudad tailandesa.

#MUNDO| El gobernador de Bangkok (Tailandia), Chadchart Sittipunt, entregó un primer balance sobre el terremoto de magnitud 7,7. Preliminarmente se reportan 3 muertos, 50 heridos y 70 desaparecidos.



Todos los desaparecidos se concentran en el derrumbe de un edificio que estaba… pic.twitter.com/pT5JRmBNIR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 28, 2025

“Yo me moví simplemente a la puerta para ver qué estaban haciendo mis vecinos. Todos iban corriendo. El hecho de ver el edificio moviéndose tan fuerte y las sacudidas me movieron a salir corriendo también. Salí sin zapatos, sin billetera, sin celular, sin nada. Tuve que irme agarrado de la pared hasta que encontré las escaleras de evacuación”.

“Se ha desbordado el agua hacia la calle”: Testimonio del terremoto en Bangkok

El edificio quedó con grietas. Algunas casas vecinas quedaron derrumbadas y otros con daños menores. Los administradores de las edificaciones anunciaron inspecciones durante los próximos tres días.

El santandereano tiene a toda su familia en Bucaramanga.

Indicó que conoce a dos colombianos que viven en la misma ciudad, pero no hay mucha cercanía ya que solo ha tratado temas laborales con sus compatriotas.

“No hay muchos colombianos en Bangkok. Desafortunadamente no hay un grupo grande. Por mi trabajo me muevo con personas de diferentes nacionalidades, no he conocido muchos colombianos; solamente un par de ellos”, agregó el bumangués.