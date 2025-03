Bolívar obtuvo 12 medallas en campeonato de Ajedrez Escolar Nacional

Cartagena

23 jóvenes ajedrecistas del departamento de Bolívar han regresado del Campeonato Nacional Escolar de Ajedrez 2025, celebrado en la ciudad de Armenia (Quindío), con el corazón henchido de orgullo y las manos cargadas de medallas.

La delegación, abanderada por la Liga de Ajedrez, no solo participó, sino que conquistó el torneo: dos medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce son el testimonio palpable de su talento, dedicación y el arduo trabajo de sus entrenadores y de ellos.

El nombre que resuena con más fuerza en esta épica es el de Isabela Brito, una verdadera “reina” del tablero que se alzó con dos preseas doradas en la exigente categoría sub 17. Pero Isabela no estuvo sola en este camino de gloria. Natalia Bertel y Mateo Herrera, con dos medallas de plata cada uno en sus respectivas categorías, demostraron que el talento bolivarense se extiende a lo largo y ancho del tablero.

La cantera de campeones no se detiene ahí. Néstor Lara Dáguer, en la sub 11, brilló con dos bronces individuales, demostrando que su apellido viene sembrando una buena reputación en el deporte ciencia. Martín Velásquez, en la sub 13, sumó otro bronce al medallero departamental. Y en las categorías más jóvenes, Génesis Martínez y Martín Torres, en la sub 9, demostraron que el futuro del ajedrez bolivarense está en buenas manos, al obtener preseas tanto individuales como por equipo. Cada partida, cada jugada, cada sacrificio en el tablero fue un ladrillo en la construcción de este triunfo colectivo.

Más allá de las medallas, lo que verdaderamente importa es el espíritu de lucha, la camaradería y el amor por el ajedrez que estos jóvenes deportistas demostraron en cada jornada en Armenia. Bolívar ha demostrado que tiene un semillero de talento inigualable, y que con el apoyo adecuado, puede seguir cosechando éxitos a nivel nacional e internacional.