Barrio San Bernardo se opone a “racionamientos concertados” de Afinia: piden reajustar tarifas

Polémica ha generado en Cartagena el anuncio de Afinia sobre la implementación de los Períodos de Continuidad Concertada (PCC), los cuales consisten en realizar cortes concertados en el servicio de energía eléctrica en comunidades donde se registra un bajo recaudo y altas pérdidas para la compañía.

De acuerdo con la filial del grupo EPM, la estrategia será socializada con los diferentes líderes comunitarios y autoridades locales. La empresa asegura que busca implementar acciones de mejoramiento que garanticen la sostenibilidad del servicio. Entre los barrios de Cartagena donde se analiza implementar la medida están Villa Hermosa, Campo Bello en Nelson Mandela y San Bernardo de Asís.

Caracol Radio llegó a este último barrio en mención para conocer la opinión de sus residentes sobre la medida de Afinia. Shirly Castro, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, rechazó la determinación de la filial del grupo EPM y pidió hacer un reajuste en las tarifas, teniendo en cuenta que el bajo recaudo y la abultada cartera morosa que tienen los residentes se debe a las altas tarifas del servicio de energía eléctrica.

“Lo tomamos de muy mala manera porque somos un barrio estrato 1 y las tarifas vienen muy costosas. Aquí hay vecinos con facturas entre 90 mil y 300 mil pesos, en este sector residen personas que viven del día a día trabajando en el turismo o en el mercado de Bazurto. Pedimos que revisen o hagan un reajuste en las tarifas. Muchos habitantes del barrio no pagan porque sencillamente no tienen dinero para cancelar un servicio que es costoso”, expresó Castro.

La líder comunal invitó a Afinia a reunirse con la comunidad con el propósito de llegar a un acuerdo que permita evitar los racionamientos en el servicio. También solicitaron modificar el mecanismo de recaudo comunitario, donde se cobra a los hogares mediante un promedio de los kilovatios hora que consume toda la comunidad.

“Hacen una sumatoria de todo lo que consume el barrio. No me parece justo porque no todas las casas consumen lo mismo, por ejemplo tenemos tres establecimientos comerciales que sí tienen un consumo alto y por otro lado hay casas que solo cuentan con dos bombillos, ventilador y nevera”, explicó Castro.

Afinia reiteró la necesidad de implementar esta medida por las precarias condiciones de recaudo, las altas pérdidas y la normativa que respalda su aplicación, destacando que el objetivo esencial es garantizar la continuidad del servicio, pese a los bajos resultados en cada sector.