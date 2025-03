Polémica rodea a la Biblioteca de Autores Quindianos, hubo debate en la asamblea, aquí les contamos

Armenia

Preocupación por la Falta de Apoyo a la Biblioteca de Autores Quindianos

Recientemente, la Biblioteca de Autores Quindianos ha sido escenario de varias renuncias debido al escaso acompañamiento por parte de la Secretaría de Cultura. Daniel Gómez Cárdenas, propietario de la librería Quijote y miembro de la mesa directiva del Fondo Mixto de las Artes, compartió su preocupación sobre la situación actual, destacando la necesidad de un mayor compromiso con la literatura local.

Y explicó “Bueno, en torno a la biblioteca autores quindianos que es quizás un proyecto pionero en el en el país, pues es muy triste que el comité que desarrollaba este proyecto, que además trabajaba Ad honorem, no realizaban ningún cobro, no tuviesen el acompañamiento real, no fuesen escuchados de manera eficiente para poder continuar con su labor al punto que la semana pasada presentaron renuncia.

Daniel Gómez Cárdenas, propietario de la librería Quijote y miembro de la mesa directiva del Fondo Mixto de las Artes, Subrayó “Hablamos de tres personas con un perfil literario grandísimo, propietarios de librerías, docentes de la Universidad del Quindío, filósofos, literatos. Hablamos de personas que le estaban aportando mucho a la literatura en el departamento del Quindío, que no pueden continuar porque simplemente no fueron escuchados, así como no fueron escuchados los músicos de la banda departamental, así como no están siendo escuchados los teatreros de calle, aun así, como no están siendo escuchados los gestores en general.

Entonces, en torno a la literatura, creo yo, los literatos son artistas muy solitarios en torno a su gestión. Entonces, a veces no parecieran tener necesidades, pero el acompañamiento se requiere todos los días.

Jessica Obando, diputa del Quindío

La diputada que lideró el debate en la asamblea criticó al secretario de cultura expresando “El secretario se excusa de absolutamente todo dice que todo es perfecto y maravilloso, pero lo que observamos es esto, la biblioteca de autores quindianos crea en el proyecto institucional una figura que se llama el comité editorial. El comité editorial es diferente, pues tiene que estar conformado por personas diferentes escritores, ¿por qué? Porque una cosa es escribir y otra cosa es hacer edición, estilo y demás de lo que se está escribiendo.

En ese sentido se había conformado un comité editorial que tenía diferentes representantes de diferentes instancias de participación, todos Ad honorem, es decir, sin salario, sin remuneración, asuntos que hacían de manera voluntaria y gratuita.

¿Qué sucedió?

Pues que en medio de todo esto, cada año se estaba sacando la convocatoria para seleccionar los autores que presentaran sus escritos y adicional a eso para hacer el contrato y poder imprimir los volúmenes, es decir, los libros de los autores que se presentaron y que resultaron seleccionados o seleccionadas.

¿Qué terminó ocurriendo?

Se abrió la convocatoria en abril, mayo del año pasado. La convocatoria tiene un cronograma, dice que la evaluación debía estar para agosto, es decir, después de que se seleccionaran los libros inmediatamente la secretaría tenía que avanzar en el proceso de contratación para la impresión de los libros seleccionados y ya editados y ya organizados por el comité editorial.

¿Pero qué sucedió?

Nunca se hizo el contrato. Y ese contrato solamente salió ahora en marzo. Es decir, ¿será que si ese contrato sale en marzo también empezamos a retrasarnos con esta nueva convocatoria para el año 2025?

Adicional a eso, ¿qué es lo que manifiestan los profes que en su mayoría son profes del programa de literatura que renunciaron al comité de editorial y tomaron la decisión de apartarse? ¿Pues qué terminó sucediendo? Que las personas que tenían que reemplazarles, no fueron elegidas por esas instancias, sino que aparentemente fueron puestas por el secretario.

Felipe Robledo, secretario de cultura

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de cultural departamental que sobre la renuncia de varios integrantes del comité indicó “Primero clarificar que no fue del todo una renuncia al señor Jhon Isaza y a la señora Catherine Rendón se les acabó el periodo legal para poder pertenecer al comité de la Biblioteca de Autores Quindianos, BAQ, ya que ellos estaban allí como designados de un consejo que se llama el Consejo de Literatura que está adscrito al Sistema Departamental de Cultura en el Quindío.

Ese Consejo de Literatura se renovó en enero y los miembros del Consejo de Literatura en febrero al unísono decidieron que los representantes para el Comité de la BAQ en este periodo que entra son la escritora Samaría Márquez y el Dr. Gabriel Echeverri que ya ha pertenecido al Comité de la BAQ en años anteriores. Contar que además no era ni siquiera el Comité de la BAC en pleno.

Pago de honorarios

El secretario de cultura indicó “quedó claro que la Secretaría de Cultura el año anterior les había propuesto al Comité de la BAQ un pago de honorarios por ese trabajo directamente como editores y que ellos se negaron queriendo argumentar una independencia que es respetable como argumento, pero que no compartimos porque pues finalmente han antepuesto que su trabajo es Ad honorem y que por eso debe ser mejor interpretado cuando pues desde luego si es Ad honorem es porque ellos así lo han querido y desde luego la secretaría y el gobierno han tenido el compromiso real de dignificar estos procesos.

Aumentar la publicación de libros

Queda claro que además el compromiso no quedó allí. El ánimo de poder potenciar la literatura dentro del área artística nos llevó a que el año pasado se propusiera un aumento del 50% de los libros que normalmente estaba produciendo la BQC, ya que el gobierno anterior imprimía cuatro, nosotros pasamos a imprimir seis.

Y de la misma manera contar que en ese orden de ideas pasamos de 500 copias que era lo que normalmente se imprimía a 700 copias para buscar también una mayor difusión.

¿Cuándo se publicarán los libros ganadores?

Se les mostró el informe donde ya está publicada la convocatoria, está corriendo términos, está en el SECOP en la que con seguridad dentro de los próximos días ya tendremos ganador y estaremos saliendo con una impresión de los mismos y que desde luego no se llevó a cabo la impresión el año pasado precisamente por estar extendiendo los plazos de entrega de los libros ganadores finales.

Nosotros arrancamos en mayo con la convocatoria para cerrarse a finales de junio y para que a finales de julio tuviéramos los ganadores, finalmente esto se extendió hasta el 20 de septiembre, petición de la BAQ, que desde luego es respetable y entendible porque me imagino que calificar un proceso de estos tampoco es tan fácil, pero esa extensión de tiempo hasta el 20 de septiembre fue la que nos generó unas complejidades contractuales mayores en la medida en que hacer un proceso de contratación para convocatoria de seis libros a 700 páginas no es fácil, nos tocaba pre diagramar, hacer cotizaciones, sacar bancos, CDP Todo el proceso contractual.

En todo caso se hizo hacia mitad de octubre, se le entrega jurídica porque yo no soy una entidad autónoma, jurídica también tiene sus trámites de ley y con sus términos y hacia principios de noviembre nos entregan la respuesta diciéndonos que no hay tiempo para publicar la convocatoria y ejecutarla, ya que la sola publicación de la convocatoria se gasta aproximadamente 45 días,

Nos pidieron que al ser dineros de destinación específica por estampilla pro cultura la pasáramos para el siguiente año, o sea, este año y que desde allí comenzáramos con el proceso de impresión. Eso fue lo que hicimos este año con la sorpresa de que nos tocaba otra vez actualizar bancos, CDP, estudios previos, estudios del sector, cotizaciones y demás.

Esa información la tuvieron ellos en febrero y ya ahorita marzo terminaron siendo publicadas las convocatorias, o sea que el cumplimiento de la impresión se está dando.

También quedó claro y es una propuesta de la Secretaría de Cultura que se elevó y que el señor Juan Manuel Acevedo estuvo en negativa hacia él, así como con los honorarios, que todas las convocatorias de aquí en adelante deben salir dentro de los tres primeros meses, so pena de que pueda presentarse el mismo error como un círculo vicioso de tener que estar imprimiendo y entregando para el siguiente año que no es de esta secretaría.