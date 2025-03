Ovy on the Drums Cautiva en Lollapalooza Chile y Sorprende con el Estreno de ‘Cassette 02′

El reconocido productor musical Ovy on the Drums vivió un momento histórico en Lollapalooza Chile, donde conquistó el Perry’s Stage con un show vibrante y lleno de energía. Acompañado por un público efusivo, Ovy interpretó varios de sus mayores éxitos, consolidándose como una de las figuras más destacadas del festival. Durante su set, el productor colombiano invitó al escenario a algunos de los talentos más importantes de la nueva generación del reggaetón chileno, incluyendo a Jere Klein, Kid Voodoo y Lucky Brown, quienes hicieron vibrar al público con colaboraciones inolvidables. La conexión fue total y la energía, desbordante.

“¡Gracias Chile, qué energía tan chimba!”, expresó Ovy en sus redes sociales, dejando ver la emoción que le dejó esta experiencia.

El show se da justo en el marco del lanzamiento de Cassette 02, un EP en el que Ovy on the Drums apuesta decididamente por el talento emergente del reggaetón chileno. Con colaboraciones junto a Jere Klein, Kidd Voodoo, Jairo Vera, Gino Mella y Lucky Brown, el proyecto reafirma el compromiso de Ovy con la evolución del género urbano en Latinoamérica. Actualmente, Ovy on the Drums cuenta con 10 canciones simultáneas en el chart de Spotify Chile —un hito impresionante para un artista extranjero— y ha logrado el puesto #1 en ese país en varias ocasiones. Con Cassette 02, consolida aún más su lugar como referente musical en Chile y abre espacio para las nuevas voces que están transformando la escena. Ovy on the Drums continúa su ascenso imparable a nivel internacional, dejando una huella profunda tanto en los charts como en los escenarios más importantes del continente.