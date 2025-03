La población de Piedras en el Tolima celebró 13 años sin homicidios

Tolima

La población de Piedras en el Tolima se ha convertido en un ejemplo de convivencia y paz al cumplir 13 años sin hechos de violencia. Durante más de una década no se han presentado homicidios en esa pequeña localidad bañada por las aguas del río Opia y ubicada a unos 40 minutos de la ciudad de Ibagué.

Mientras muchas regiones del país siguen enfrentando problemas de violencia y la presencia de grupos armados ilegales, el municipio de Piedras ha logrado algo que pocos pueden decir: lleva 13 años sin que se cometa un solo homicidio.

Los habitantes aseguran que la clave de su tranquilidad es la unión. Marta Cecilia, una residente de 63 años, no recuerda el último homicidio en el pueblo, pero sí sabe que la paz ha hecho que todos vivan mejor.

“Muy bueno porque no han vuelto a suceder cosas violentas acá en el municipio. Me parece muy bueno porque es un municipio muy tranquilo, de mucha paz. Aquí la gente se muere de viejitos, no por violencia. Es un pueblo tranquilo, acogedor y la comunidad es muy unida”, comentó.

Con una procesión religiosa se celebraron los 13 años sin homicidios en esa población tolimense. Ampliar

Aldemar Sanabria Troncoso, concejal del municipio, destaca que este logro no ha sido fácil y que debería traducirse en beneficios para la comunidad.

“¿Qué reclamo? Que así como los municipios que hay mucha violencia los premian, ¿Por qué no nos premian a los municipios que tengamos este récord? Que son tres en el país. Si a los municipios con violencia les dan ayudas, ¿por qué a nosotros no? También necesitamos inversión en educación, salud e infraestructura”, dijo.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en compañía del alcalde John Pinzón y del comandante de la Policía Meteopolitana, Coronel Diego Edixon Mora, visitaron esta población para exaltar a su comunidad y animarlos a continuar por ese camino.

“Piedras es un ejemplo para Colombia y el mundo. Aquí la gente cambió las armas por abrazos y decidió vivir en paz”, expresó Adriana Matiz.

Y agregó: “Personas que han vivido más de 110 años aquí en Piedras. Pues efectivamente, aquí la gente se muere por la vejez, se mueren por enfermedades, pero no por muertes violentas, y eso es lo que hoy estamos conmemorando aquí en el municipio de Piedras”.

Mientras en otras partes del país la violencia sigue siendo un problema, Piedras demuestra que vivir sin homicidios es posible.

Piedras, Tolima: Famoso por sus ostras de agua dulce y balnearios

La población de Piedras ubicada en el norte del Tolima su economía depende de la actividad agrícola esencialmente al cultivo del arroz además cuenta con una importante producción petrolera asimismo en su historia se relata el hallazgo de ostras de agua dulce en el río Opia que baña ese territorio, sin embargo ese fenómeno natural ha ido en descenso por el cambio climático y la falta de una política de protección ambiental.

Asimismo, famosos son sus balnearios como Los Chorros, La Chaguala y Caracolí, donde los asistentes realizan la preparación del tradicional sancocho en la margen de estas ‘piscinas naturales’. .