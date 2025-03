El mal momento de la cadena productiva del Cannabis Medicinal en el Tolima

Tolima

En su punto más bajo está la cadena del Cannabis Medicinal en el Tolima. La falta de apoyo del Gobierno Nacional para avanzar en programas de investigación y fomento ha generado que esta prometedora industria quede en el limbo.

Mayra Correa es la referente de la cadena productiva en el Tolima detalla que en el inicio de esta apuesta empresarial iniciaron 23 firmas de las cuales siete ya clausuraron actividades y las restantes están inactivas y otras a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el sector que proyectaba en convertirse en una alternativa farmacéutica y cosmética clave para la economía del país.

“Estamos esperando que se nos aparezca la virgen como se dice coloquialmente pero realmente el futuro de la industria del cannabis medicinal es negro. Es un tema que pudo dinamizar la economía, es promisorio pero no se le ha dado el manejo correcto, no se le ha dado la importancia que realmente tiene. El cannabis tiene unas propiedades medicinales sino nutricionales. Los usos maravillosos y amigables con el medio ambiente pero la investigación ha sido nula. No tenemos mercado y el poco mercado que hay lo tienen los ilegales”, detalló Correa.

La vocera de los productores de cannabis en el Tolima aseguró que un tema sensible y la ausencia de apoyo desde el Gobierno Nacional para destinar recursos orientados a la investigación y el fomento a esta actividad sumado a los vacíos legales para el desarrollo de los procesos de industrialización y comercialización.

Escuche la entrevista completa con Mayra Correa, referente de la cadena productiva del Cannabis en este departamento donde también resalta el valioso aporte realizado durante más de dos años por parte de la Universidad del Tolima que desplegó su capacidad institucional para investigar y abrir un camino sobre los usos cosméticos del Cannabis gracias a un convenio con el Ministerio de Agricultura sin embargo, dicho proceso se clausuró por la falta de recursos desde el alto gobierno.

El mal momento de la cadena productiva del Cannabis en el Tolima