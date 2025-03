CNDJ pide a jueces que resuelvan con eficacia las tutelas de la salud: impuso sanción en Caldas

JUSTICIA

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción impuesta a un juez que omitió tramitar un desacato para entrega de medicamentos en Caldas.

Se trata del juez de Aguadas, Andrés Villa Fonseca, quien no hizo efectivo un desacato de la EPS Medimás frente a la entrega de dos medicamentos para el tratamiento de hipertensión pulmonar y cardiopatía, del señor José Albeiro Gómez Ocampo.

La Alta Corte enfatizó que la tutela era clara en el sentido de “ORDENAR a la EPS Medimás autorizar, si no lo hubiere hecho, y entregar de manera ininterrumpida los medicamentos formulados al accionante”, situación que no se cumplió, olvidando el Juez la naturaleza del incidente de desacato, la cual consagra un trámite incidental especial que no se llevó a cabo.

La CNDJ en fallo con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, dejó en firme la suspensión de 6 meses contra este juez y advirtió que el actuar omisivo de la administración de justicia frente a estos temas de salud constituye una transgresión a los deberes funcionales y señalando que de acuerdo a la Sentencia C-948 de 2002 de la Corte Constitucional.