Santander: ¿Será reabierto el peaje de Rionegro pese a protestas? Esto dijo el gobernador

Bucaramanga

En las últimas horas desde la Gobernación de Santander, anunciaron que el peaje de Rionegro se reabrirá pese a algunos desacuerdos con una parte de la comunidad, quienes hoy protestaron con un plantón sobre la vía nacional.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander anunció que por decisión del comité, encabezado por FINDETER del Gobierno Nacional, este peaje será reabierto a las 0:00 horas de este miércoles 26 de marzo.

“Nosotros apoyamos la decisión de Findeter ¿por qué? porque necesitamos hacer obras como La Virgen - La Cemento. La comunidad ha pedido otras obras, ha pedido que se hagan los estudios y diseños de El Cero a Rionegro, los van a incluir, han pedido que se exceptúe la categoría 1, se va a exceptuar, es decir, todo lo que han pedido se ha hecho, pero el daño a la comunidad, al departamento, el daño a Rionegro ha sido muy grande. Con estas acciones de no dejar el peaje, 58 mil millones de pesos, sin aplicar los intereses, se han perdido, que se podrían utilizar para una obra importante en esa vía. Ellos exigían que se iniciara el par vial, ya se está ejecutando, ya ustedes ven las obras en desarrollo, tenemos allá unos líderes que están bloqueando. Pero inicia el cobro mañana", comentó.

Lea también: Falleció el menor de 3 años, que recibió un disparo en un ataque sicarial en Girón, Santander

El mandatario reiteró que es una decisión de Findeter, razón por la que a media noche, iniciará el cobro. Respecto a los manifestantes, los voceros de la comunidad y gremios que se oponen a la reapertura de este peaje, agregó:

“He dado instrucciones a la Secretaría del Interior que pongamos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a esto hay que ponerle orden y autoridad. Yo me reúno con las víctimas y las víctimas son los camioneros, los de los buses, los de los vehículos y mandé a que nosotros dispongamos desde la parte social, ayuda con agua, con comida a las víctimas; yo no le voy a mandar agua y comida a los que están bloqueando”, precisó.

Podría interesarle: Más de 20 barrios en Floridablanca se quedarán sin agua potable a partir de este miércoles ¿Por qué?

Por su parte la comunidad que protesta por la reapertura del peaje, todavía se encuentra realizando cierres parciales sobre la vía. Han dicho que permanecerán en una protesta pacifica, hasta tanto no haya una solución.