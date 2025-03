Más de 20 barrios en Floridablanca se quedarán sin agua potable a partir de este miércoles ¿Por qué?

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, informó que, por el empalme de la nueva conducción La Cumbre - El Carmen, se suspenderá el servicio de agua potable en algunos sectores de la zona oriental de Floridablanca.

La empresa del Acueducto indicó que se verán afectados 26 barrios, que no tendrán el servicio de agua el día miércoles 26 de marzo de 2025 desde las 09:00 a.m. hasta el día jueves 27 de marzo de 2025 las 09:00 a.m., por lo que recomiendan hacer uso racional del agua y prepararse para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.

Sectores afectados:

Distrito la Cumbre: Prados Del Sur, La Cumbre, Florida Campestre, Villa Alcázar, Asovisur, Altos De La Cumbre, Portal De Santana, Villa Real Del Sur, Asovicum, Agua Clara, Corcendas, Corviuva, Portal de Jericó, Corpovisur y pilas públicas del sector.

Distrito El Carmen: Recodo de la florida, El Carmen, Portal de Israel, Ciudad Jardín, Villa Luz, José A Morales, Las Palmeras, La Esmeralda, Laureles altos, Urbanización Rosales y pilas públicas del sector.

La medida cobijará a cerca de 11 mil suscriptores.

“El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP, presenta excusas por los inconvenientes ocasionados y recomienda a los usuarios hacer uso racional del agua a través de tanques de almacenamiento, con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio”, comunica el AMB.