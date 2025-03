Reforma para reducir salarios de congresistas: ¿Qué falta para que avance?

El senador Iván Cepeda, autor de la reforma que propone reducir el salario de los congresistas en un 50%, defendió su iniciativa en medio de la oposición dentro del Congreso. En entrevista en 6AM Caracol Radio, Cepeda reconoció las dificultades para avanzar con la propuesta, pero aseguró que, a pesar de los obstáculos, la medida sigue siendo esencial para dar ejemplo y responder a la crisis fiscal que enfrenta el país.

Aunque algunos congresistas han planteado que otros funcionarios de alto nivel también deberían reducir sus salarios, el senador reafirmó que no hay excusa para no avanzar en este acto legislativo que busca mayor equidad en la política.

Desafíos políticos y la falta de consenso dentro del Congreso

Aunque el proyecto ha sido apoyado principalmente por miembros del pacto histórico, Cepeda destacó que más de 50 congresistas de diferentes bancadas también han respaldado la propuesta. Esto indica que la reforma no es un tema exclusivo de una sola corriente política, sino una propuesta transversal que busca mejorar la percepción pública del Congreso y fomentar la transparencia. “El apoyo de congresistas de diferentes partidos refleja la preocupación común por la crisis social y económica que enfrenta el país”, afirmó Cepeda.

Cepeda también abordó las críticas que sugieren que esta reforma podría tener consecuencias negativas en la imagen del Congreso, especialmente en un año electoral. Reconoció que algunos de sus colegas han expresado temor de que este tipo de medidas los perjudique en las próximas elecciones, pero insistió en que la reforma es necesaria independientemente de las implicaciones políticas. “Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones, no el beneficio personal”, aseguró Cepeda.

Con la reforma, Cepeda busca una reducción significativa del salario de los congresistas, lo que se considera un gesto simbólico para contribuir a la justicia fiscal en el país. El senador recalcó que el Congreso debe ser el primero en dar ejemplo, y no esperar a que otras ramas del gobierno tomen decisiones similares. Según él, este tipo de cambios son cruciales para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas.

Posibles alternativas si la reforma no avanza

Si el proyecto de ley no avanza en el Congreso, Cepeda mencionó que se podrían explorar otras vías, como un decreto presidencial o incluso una consulta popular sobre la reforma salarial. Esta última opción podría ser un mecanismo para involucrar directamente a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre los salarios de los congresistas y otros funcionarios públicos de alto nivel. No obstante, Cepeda manifestó su esperanza de que el Congreso finalmente tome la decisión de avanzar con la reforma y no postergue más la discusión.