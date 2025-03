“No podemos seguir sancionando al cemento”: Presidente de la Dimayor y su plan para reformar la Liga

En un acto celebrado en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, Carlos Mario Zuluaga fue presentado oficialmente como el nuevo presidente de la Dimayor. Con una trayectoria de casi 40 años en la administración de empresas de salud, finanzas y deportes, y con su experiencia como dirigente en La Equidad, Zuluaga asume el liderazgo de la entidad con el reto de fortalecer la institucionalidad del fútbol colombiano.

En su primera rueda de prensa, abordó temas clave como la gobernanza de la Dimayor, el arbitraje, la seguridad en los estadios, la competitividad internacional y la relación con la Federación Colombiana de Fútbol.

La misionalidad de la Dimayor es engrandecer la entidad y unificar el criterio de los clubes. ¿Cómo lograrlo?

“Es clave definir los objetivos comunes de los 36 clubes. Cada equipo tiene intereses particulares, pero en lo deportivo hay factores que nos afectan a todos: el arbitraje, la seguridad en los estadios y la violencia. Debemos ponernos de acuerdo sobre cómo manejarlos. Además, es necesario revisar la normatividad vigente, pues no podemos seguir sancionando a los clubes con el cierre de tribunas, ya que esto solo afecta sus ingresos. En este aspecto, seremos más estrictos para castigar a los responsables de los incidentes, incluso con el apoyo del Congreso de la República, si es necesario.”

Sobre las apuestas deportivas, hay rumores que afectan al fútbol colombiano. ¿Cómo enfrentar esta situación?

“Es importante diferenciar las apuestas legales de las ilegales. Las casas de apuestas reguladas, que hoy patrocinan el fútbol colombiano, son las primeras perjudicadas cuando hay apuestas ilegales. No podemos permitir que un jugador se vea involucrado en este tipo de situaciones. Sin embargo, enfrentamos un problema: el Código Penal colombiano no tipifica esto como delito. Debemos acercarnos a las autoridades para trabajar en una solución adecuada.”

#Deportes | En rueda de prensa organizada por Dimayor, en la que se presentó oficialmente al presidente de la institución, Carlos Mario Zuluaga, fue consultado sobre el tema de apuestas legales e ilegales dentro del fútbol colombiano. #apuestasdeportivas #futbol #dimayor #liga pic.twitter.com/Slh7yjrNL4 — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) March 26, 2025

En los últimos tiempos ha habido tensiones entre la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor. ¿Cómo lograr una armonización?

“No solo es un reto, sino un objetivo primordial. La unión del fútbol colombiano debe partir de sus líderes naturales, que están en la Federación, la Dimayor y los clubes. Tengo experiencia en la gestión gremial y sé que no es fácil, pero se puede lograr si trabajamos sobre objetivos comunes. El liderazgo se construye con resultados, y en la medida en que demostremos avances, podremos generar unidad en torno a ellos.”

¿Cómo fortalecer a los clubes para ser más competitivos?

“Si un equipo quiere ser exitoso, debe generar ingresos, y una parte importante proviene de su participación en torneos internacionales. Para eso, hay que invertir en mejorar los equipos. Además, debemos potenciar nuestras divisiones menores, pues tenemos jugadores con gran talento técnico y físico que son atractivos para el mercado internacional. Muchos futbolistas ni siquiera pasan por la liga local antes de emigrar al exterior. Si trabajamos bien en las canteras, armaremos equipos competitivos y mejoraremos nuestro desempeño en copas internacionales.”

Sistema de ascenso y descenso. ¿Cuál es su postura al respecto?

“Estos temas deben ser discutidos en la asamblea. Personalmente, creo que la Liga y el Torneo deberían contar con 18 equipos cada uno, pero esto lo decidirán los clubes. También considero que el sistema de promedios debe manejarse de manera diferente, evitando que haya múltiples cálculos. Vamos a plantearlo y sé que hay una gran voluntad de cambio.”

El arbitraje es un tema polémico. ¿Qué medidas se tomarán para mejorar su nivel y su preparación?

“Llevo años padeciendo el arbitraje y entiendo la preocupación. Se ha invertido mucho en su capacitación, pero aún hay aspectos por mejorar. También enfrentamos el reto del arbitraje en el fútbol femenino, donde hay un vacío importante. La profesionalización del arbitraje es una opción que debemos analizar en conjunto con la asamblea. Además, debemos hacer un seguimiento riguroso al desempeño arbitral para garantizar mejores decisiones.”

#Deportes | En una reciente rueda de prensa ofrecida por la Dimayor, el presidente electo de esa Federación, Carlos Mario Zuluaga, habló sobre los derechos de televisión. #Dimayor #futbol #ligacolombiana #derechos pic.twitter.com/1fIWhzkAee — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) March 26, 2025

¿Qué balance hace de la última fecha de Clásicos en cuanto a seguridad? ¿Qué tan cerca estamos de ver aficiones mezcladas en todos los estadios?

”Lo hablábamos con el general Triana, y debemos ser más precisos al respecto. Ya hemos visto partidos con hinchas de ambos equipos en la tribuna, como en el clásico pasado entre Fortaleza y La Equidad. Puede que algunos digan que no había hinchada, pero sí la había: había niños, mujeres y aficionados que se comportaron bien. Debemos hacer viral este tipo de comportamientos en todos los estadios.

Tenemos un problema cultural muy arraigado. Colombia es un país donde se necesita policía para todo, incluso para regular aspectos básicos de convivencia. No puede ser que tengamos que castigar a la gente para que respete las normas en los estadios... Por eso, quiero trabajar con los clubes y las escuelas de fútbol en la formación de nuevas generaciones de hinchas. Incluso, creo que sería fundamental retomar en el sistema educativo una cátedra de civismo y comportamiento, porque es ahí donde realmente se puede generar un cambio. No puede ser que haya que explicarle a una persona que no puede lanzar un objeto contundente a la cancha. Es un trabajo cultural, y en eso la Dimayor puede influir muchísimo.”

¿Cuál es su mayor misión y cómo piensa fortalecer la imagen de la Dimayor?

”Mi misión más importante es fortalecer la institucionalidad del fútbol colombiano y generar confianza en el campeonato. Para lograrlo, debemos mejorar la gobernanza, la seguridad, el arbitraje y la competitividad de los clubes.

En cuanto a la imagen de la Dimayor, hay que trabajar en la transparencia y la credibilidad. Necesitamos que los aficionados sientan que el campeonato es justo y que las decisiones se toman con criterio deportivo. Si logramos que los hinchas, los clubes y los patrocinadores confíen en la Dimayor, lograremos una liga más fuerte y sostenible.”

Con estas declaraciones, Zuluaga dejó clara su visión sobre los principales desafíos de su gestión, mostrando un enfoque centrado en la unidad del fútbol colombiano, la profesionalización del arbitraje, la formación de hinchas y el fortalecimiento económico de los clubes.