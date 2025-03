Exgobernador Luis Pérez acepta que participó en reuniones sobre lote Aguas Vivas

Medellín, Antioquia

El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aceptó su participación en la estructuración del proyecto que buscaba desarrollar la alcaldía de Daniel Quintero Calle en el predio Aguas Vivas. Este proceso ha llevado al exalcalde y a doce personas más a enfrentar un proceso judicial, con la imputación de tres cargos.

En diálogo con Caracol Radio, el exmandatario confirmó que estuvo presente en la reunión mencionada por un testigo clave que entregó información a la Fiscalía. Según esta versión, en dicho encuentro se detallaba el Parque Ambiental Valle del Software, un proyecto que se construiría en predios ubicados en la parte alta de la comuna El Poblado.

Según la declaración del testigo, se convocó a funcionarios de la administración para conformar un equipo técnico, cuya función era desarrollar en cuatro predios contiguos de la zona alta de El Poblado.

Los lotes identificados por el testigo fueron Aguas Vivas, Los Piedrahitas, Las Brisas y Ecoparque Las Palmas.

“…En el lugar donde se contemplaba desarrollar el proyecto, se nos encomendó ejecutar actividades técnicas en los lotes de terreno, observando que en su momento tuvo presencia en el lugar el Sr. Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien se presentó en calidad de direccionador de la propuesta que se iba a plantear con ocasión del proyecto”, aseguró el testigo en un documento conocido por Caracol Radio.

Luis Pérez: “Participé porque era un gran proyecto”

Como se menciona en la declaración, uno de los predios donde se proyectaba el Parque Ambiental Valle del Software era Las Brisas, propiedad del exalcalde y exgobernador Luis Pérez y tres de sus hermanos. En 2023, este predio fue beneficiado con un decreto que modificó el uso del suelo, permitiendo nuevos desarrollos urbanísticos. Dicho decreto es la base de la imputación de cargos contra Daniel Quintero.

Ante la controversia, Luis Pérez reconoció su participación en las reuniones y defendió su intervención asegurando que que sí participó, porque es un hombre de grandes proyectos.

“Y a mí me parece, aún hoy, que un Valle del Software para Medellín es supremamente importante, porque eso nos da una nueva vocación económica, eso les da empleo a los jóvenes, eso nos abre la línea de las exportaciones digitales, etc. O sea que yo he sido consultado, no una vez, sino muchas veces, sobre el Valle del Software para Medellín… …Lástima que, por peleas entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero, nos privemos de tener unos nuevos proyectos como los que Antioquía y Medellín antes lideraban”, justificó el exgobernador y exalcalde.

El exgobernador insistió en la importancia del Valle del Software para Medellín, señalando que este impulsaría una nueva vocación económica, generaría empleo para jóvenes y fomentaría las exportaciones digitales.

¿Conflicto de interés?

Ante un posible conflicto de interés, por su participación en la estructuración del proyecto mientras era propietario de Las Brisas, Pérez aseguró que no tiene relación con Aguas Vivas y justificó que su terreno ha estado afectado por una obra pública.

“Nosotros demandamos a Medellín porque nos tienen afectado por una obra pública en nuestro predio desde hace 11 años en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, y nos parece que eso está violando la ley. Porque cuando se afecta un predio, como los que tienen afectados en Medellín, y no se han hecho las obras, esas afectaciones quedan sin ningún tipo de vigencia… …Y aquí llevamos 11 años. Entonces, lo que ha pasado con nuestro lote es que lo tienen fuera del comercio, lo tienen afectado por obra pública, y en 11 años la municipalidad no ha sido capaz de hacer ningún tipo de obra allá”, manifestó Luis Pérez.

Sin embargo, según información obtenida por Caracol Radio, la afectación del predio Las Brisas se debe al Plan de Ordenamiento Territorial y no a una obra pública, como afirmó el exmandatario.

Ante esto, el exgobernador aseguró que es una afectación del POT para el desarrollo del Ecoparque Las Palmas y hoy el denominado Parque Ambiental Valle del Software.

Las imputaciones del caso Aguas Vivas

Este martes 25 de marzo, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a trece personas, incluyendo al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por presuntas irregularidades en la firma del decreto que modificó el uso del suelo del predio Aguas Vivas, beneficiando a Las Brisas.

Según la investigación, el decreto aumentó el valor del predio, con la intención de que la alcaldía lo comprara posteriormente, lo que podría constituir un delito de prevaricato.

Los cargos imputados son peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y Prevaricato.